Real in Duisburg: Kaufland und Globus vor Markt-Übernahmen?

Der Real-Markt in Duisburg-Großenbaum steht vor der Schließung: Rabatte werden momentan auf nahezu das gesamte Nonfood-Sortiment gegeben, teilt ein Sprecher mit. Warum der Standort in Zukunft als Handelsfläche bestehen bleiben könnte.

Duisburg. Globus und Kaufland sollen laut Medienberichten die Real-Standorte in Duisburg übernehmen. So reagieren die beiden Handelsketten auf Nachfrage.

Globus und Kaufland sollen das Real-Geschäft in Duisburg übernehmen. Das berichtet das Nachrichtenportal Focus. Das Magazin will außerdem erfahren haben: Der Markt im Mercator-Center in Obermeiderich soll an Kaufland gehen. So reagieren die Handelsketten auf Nachfrage.

Es überrascht, dass beide Real-Märkte in Duisburg eine Zukunft als Handelsfläche haben sollen. In der Vergangenheit hatte die kriselnde SB-Warenhauskette stets betont, dass für den Standort an der Buscher Straße in Großenbaum "" kein an einer Übernahme interessiertes Unternehmen gefunden werden konnte.

Nicht wenige hatten deshalb vermutet, dass die Handelsfläche in attraktiver Lage einer neuen Wohnsiedlung weichen muss.

Real in Duisburg: Globus und Kaufland sollen übernehmen

Nun soll es doch anders gekommen sein, obgleich eine Übernahme gescheitert ist. Diese Aussicht wurde bereits mit der baldigen Schließung der Filiale unwahrscheinlich. Nach über 30 Jahren soll am 30. Januar die letzte Ware über das Kassenband laufen. „Die Situation ist scheiße. Das brauchen wir nicht beschönigen“, sagte ein . Für ein Großteil der Beschäftigten ist die Zukunft, und die Frage, was nach dem letzten Verkaufstag passiert, noch völlig offen.

Unabhängig von nun aufflammenden Gerüchten über die Weiterführung der Immobilie als Handelsstandort werden die Real-Mitarbeiter dort keine Zukunft haben.

Ein Sozialplan, der das Ausscheiden aus dem Unternehmen besiegelt, steht. So sollen die Beschäftigten für die Monate Februar und März weiterhin volles Gehalt bekommen. Zudem gibt es eine Abfindung, die sich am Verdienst und an der Dauer der Betriebszugehörigkeit orientiert.

Maroder Zustand der Filiale könnte direkte Übernahme erschwert haben

Dass keine Übernahme samt Perspektive für Mitarbeiter möglich war, liegt auch, so glaubt die Gewerkschaft Verdi, am maroden Zustand des Marktes. Über 30 Jahre hinweg sei die Filiale nicht ausreichend modernisiert worden. . Man habe den Moment verpasst, wie die Konkurrenz in die SB-Warenhäuser zu investieren.

Bisher ist klar: Das Bundeskartellamt hatte dem Großflächen-Discounter Kaufland sowie der Supermarktkette Globus grünes Licht für eine Übernahme erteilt. 92 Real-Märkte sollen an Kaufland, bis zu 24 Standorte an Globus gehen, so die Wettbewerbshüter.

Globus und Kaufland in Duisburg? So reagieren die Handelsketten

Zu jenen Märkten sollen laut Auskunft des Nachrichtenportals Focus die beiden Duisburger Real-Filialen zählen. Weder Kaufland, noch Globus und auch nicht Real wollten dies auf Anfrage bestätigten. Kaufland teilt nur mit: "Da wir die Märkte Schritt für Schritt integrieren werden und die Übernahme noch von verschiedenen Faktoren abhängig ist, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir keine Übersicht der Märkte veröffentlichen."

Mit Verweis auf "derzeit noch laufende Gespräche mit den Vermietern der Immobilien" könne auch Globus noch keine detaillierten Informationen bekanntgeben.

Im Oktober kursierten . Damals sei der Markt in Obermeiderich das Objekt der Begierde gewesen. „Grundsätzlich sind “, hieß es vieldeutend im Oktober auf Nachfrage.

