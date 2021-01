Regattabahn: Mediterranes Restaurant eröffnet in Duisburg

Duisburg. Die Regattabahn in Duisburg bekommt ein neues Restaurant. Konzept mit Meze, Bar und Frischetheke. Hochzeitsfeiern sollen vereinzelt möglich sein.

Die Regattabahn bekommt ein neues Restaurant. Mit dem Konzept „Die Insel“ hält ab Frühjahr die mediterrane Küche Einzug in das vom Duisburger Ruderverein verpachtete Lokal an der Kruppstraße, in dem über 25 Jahre lang das China-Restaurant Wong King beheimatet war.

„Es wird eine Fusion der Mittelmeerländer – spanische, griechische und türkische Einflüsse wird es geben“, erklärt der neue Pächter Ilhan Karatas. Der Duisburger mit türkischen Wurzeln führt auch Bars in Köln und Berlin und kommt aus der Touristikbranche – mit dem Restaurant „Die Insel“ erfüllt er sich nun einen Traum in seiner Heimatstadt.

"Die Insel": Neue Gastronomie an der Regattabahn in Duisburg

Der Name soll dabei Programm sein: Umgeben vom und dem Bertasee soll am Tisch das Gefühl eines Kurzurlaubes am Meer entstehen. „Ein Gefühl, das viele Menschen aktuell vermissen.“ Doch nicht nur der Ort, auch das geplante kulinarische Programm lässt die Besucher vom Mittelmeer träumen.

Es soll eine große Grilltheke geben, an der sich Gäste frischen Fisch und frisches Fleisch aussuchen können. Angeboten werden auch Meze. Die für die Türkei, aber auch in Griechenland, typischen kleinen Vorspeisen-Teller erinnern an spanische Tapas und werden als Appetitanreger in der Mitte des Tisches zum Teilen platziert. Oft sind es Pasten und Dips, so etwa Hummus oder Schafskäsepaste, aber auch Oliven oder gefüllte Weinblätter.

Corona verzögert Eröffnung

Passend zum sind auch kalorienarme Speisen vorgesehen. „Wir planen einen täglich frischen Wareneinsatz“, erklärt der Vater dreier Töchter, der mit seiner Familie in Großenbaum lebt. Mittags und abends ist A-la-Carte-Betrieb geplant, auch Cocktails an einer Bar soll es geben. „Nicht zu teuer“, soll das Angebot sein, verspricht der Pächter. Ein Koch steht bereits fest, die Serviceleitung wird noch gesucht.

Dafür bleibt aber noch Zeit. Bis die 160 Gäste im Innenraum und 80 weitere Personen auf der Terrasse Platz nehmen können, wird es noch bis Frühjahr 2021 dauern. Corona hat eine frühere Öffnung durchkreuzt. Da die Gastronomie weiterhin geschlossen bleiben muss, nutzt Karatas die Pause für umfangreiche Umbaumaßnahmen.

"Die Insel": Hochzeitsfeiern sollen möglich sein

Ein offener Thekenbereich samt Grill im Eingangsbereich sowie eine große Bar direkt bei den Sitzplätzen sollen noch entstehen. Die Einrichtung wird eine Mischung aus „alt und neu“ mit Retro-Elementen und viel Holz. Nichts werde an den das Restaurant Wong-King erinnern.

Dabei hat der Pächter äußerst positive Erinnerungen an das beliebte China-Restaurant: „Wir waren Stammgast und ich habe immer das Potenzial gesehen.“ Seine Verbundenheit ist sogar noch größer: „Vor 15 Jahren haben wir im Wong-King geheiratet.“ Auch jeden folgenden Jahrestag der Hochzeit hat das Paar im Wong King gefeiert. „Das sind schöne Erinnerungen“, die ihn nun bei der täglichen Arbeit begleiten werden.

Damit auch andere Paare die Atmosphäre dieses Ortes am wohl wichtigsten Tag des Lebens für Braut und Bräutigam erleben dürfen, soll „Die Insel“ zukünftig an vereinzelten Terminen als Hochzeitslokation dienen – die normale Kundschaft solle aber keinesfalls darunter leiden, erklärt der Geschäftsmann.

>> DAS RESTAURANT WONG KING

• Im Sommer vergangenen Jahres musste das chinesische Restaurant schließen. Direkt an der Regattabahn gelegen, war das Lokal ein Vierteljahrhundert ein beliebtes Ausflugsziel bei Spaziergängern. Grund für die Schließung waren die Folgen der Corona-Krise.

• Noch bevor es zur wochenlangen Schließung der Gastronomie in Duisburg kam, brachte das Virus erste Probleme. Mit den Schlagzeilen wuchs die Skepsis. Egal ob Japaner, Vietnamese oder Chinese – einige Gäste mieden asiatische Lokale, berichteten damals Gastronomen.