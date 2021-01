Reizgas-Attacke auf Ladendetektiv in Duisburger Supermarkt

Duisburg Mit Reizgas soll ein 37-Jähriger einem Ladendetektiv in Duisburg ins Gesicht gesprüht haben. Zuvor hatte er den Kunden beim Diebstahl erwischt.

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag in Duisburg einen Mann beobachtet, wie er mehrere Pakete Kaffeebohnen in seinen Rucksack verstaut haben soll. Nachdem dieser ohne zu bezahlen die Kasse des Supermarktes an der Günterstraße in Hochemmerich passiert haben soll, brachte er den mutmaßlichen Ladendieb in sein Büro.

Als der 58 Jahre alte Mitarbeiter die Polizei anrufen wollte, kam es zum Gerangel. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 37-Jährige dem Detektiv Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Kartusche, sowie ein Taschenmesser hatte er zuvor in seiner Jackentasche. Gemeinsam mit einem 22 Jahre alten Zeugen konnte der Verdächtige bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Das Messer und das Reizgas stellten die Polizisten sicher. Die Beamten schrieben außerdem eine Anzeige.

