Rheinhausen: Die Freitagsmusik erklingt im Internet

Duisburg-Rheinhausen. Kirchenmusiker Ludger Morck bringt seine beliebte Konzertreihe ins Internet. Am 1. Mai wird das Orgelspiel aus Rheinhausen live übertragen.

Ludger Morck kann nicht ans Telefon gehen. Er hat alle Hände voll zu tun. „Ich war grade erstmal Orgel üben, ich hab’s nötig“, schreibt der Kirchenmusiker von Sankt Peter und schickt per E-Mail ein zwinkerndes Smiley hinterher. Corona hat auch ihn aus dem Takt gebracht. Keine Chorproben, keine Messen. Und zum allerersten Mal seit 2006 musste seine beliebte Konzertreihe Freitagsmusik ausfallen. Das hat dem Musikerherzen in seiner Brust einen ordentlichen Stich versetzt.

Der Kirchenchor wäre im April zu Gast gewesen. 45 Leute auf der Orgelbühne und Versammlungsverbot – das passte nun wirklich nicht zusammen. Aber jetzt noch eine weitere Freitagsmusik ausfallen lassen? Das hat Morck ins Grübeln gebracht. Dazu kamen die vielen Fragen von Menschen aus der Gemeinde, warum er nicht auch mal was im Internet spielt. „Ich habe gesagt, dass Youtube doch schon voll ist mit Musikern, die viel mehr können. Was soll ich als kleines Licht denn da?“ Die Antworten haben ihn erfreut und ermutigt: „Die anderen mögen ja gut sein, aber das bist doch nicht du, das ist nicht die Orgel aus unserer Kirche, die wir so gerne hören. Du bist Heimat!“

Na dann, auf ins Netz – und zwar ohne doppelten Boden. Ludger Morck wird am 1. Mai in der Kirche Christus König spielen und seine Freitagsmusik sogar live übertragen. Vorbereitet hat er den ungewohnten Auftritt mit einem „Social Media Experten“ aus der Gemeinde. Mehrere Kameras sind auf ihn an der Orgel gerichtet.

Rotwein ja, Knabberzeug lieber nicht

Eine Übertragung auf die Leinwand gibt es bei der normalen Freitagsmusik zwar auch, aber fürs Internet darf’s ein bisschen mehr sein. Jetzt hofft der Musiker, dass auch der Klang gut ankommt. „Eine Orgel ist anspruchsvoll, die Frequenz reicht von 30 Hertz bis zur Hörbarkeitsgrenze.“ Da darf das Internet nicht ruckeln, wenn das Klangspektrum ankommen soll.

Ludger Morck im Jahr 2018 beim gemeinsamen Konzert mit Marius Furche am Piano. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Also: Wer das Sofa-Konzert am Freitag genießen möchte, der sollte das Gerät mit den besten Lautsprechern aussuchen. „Ein Smartphone ist bestimmt nicht die erste Wahl“, sagt Morck, der Kopfhörer empfiehlt. Und ein Glas Rotwein. „Aber bloß kein Knabberzeug, sonst knackt es in den Ohren“, scherzt er.

Für die Online-Premiere hat Ludger Morck spontan ein Orgelkonzert zusammengestellt. Passend zum Mai, dem Monat der Gottesmutter, wird das „Ave Maria“ von Bach-Gounod erklingen. Und da die christliche Osterzeit noch nicht vorbei ist, stehen österliche Kompositionen von Bach, Walther, Ad Wammes und Dennis Bedard auf dem Spielplan. Der Musiker selber freut sich vor allem auf die Sonate „Vater unser im Himmelreich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Finale hat es ihm besonders angetan. „Das ist sehr zart, fast schon wie ein Gebet.“ Tröstliche Klänge, die gut in diese Zeit passen.

>>> Der Link zur Freitagsmusik:

Und so geht’s in Zeiten von Corona zur Freitagsmusik: Auf der Homepage der Kirche www.stpeter.de und auf der Facebook-Seite der Gemeinde wird der Link zum Konzert auf Youtube veröffentlich.

Kirchenmusiker Ludger Morck würde sich über Rückmeldungen nach dem Online-Konzert freuen. Wer mag, kann ihm eine E-Mail schreiben: mail@ludgermorck.de. Ein Hut wird diesmal nicht herumgehen können. Das Konzert ist gratis.