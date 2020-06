Rollerfahrer fliehen in Hamborn vor Duisburger Polizei

Beim Anblick eines Streifenwagens gaben die Männer in Duisburg-Hamborn Gas.

Duisburg. Drei Männer auf zwei Rollern sind in Duisburg-Hamborn vor einem Streifenwagen geflohen. Die Polizei fand schnell den Grund dafür heraus.

Drei Männer auf zwei Rollern haben beim Anblick eines Streifenwagens in Alt-Hamborn plötzlich Gas gegeben. Nicht ohne Grund, wie die Polizisten bei der Überprüfung feststellten.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd um 1.20 Uhr in der Nacht zu Montag konnten die Einsatzkräfte zwei der Männer dann im Stadtwald stellen. Bei der Überprüfung wurde klar: Der 30-Jährige und der 25-Jährige besitzen keinen gültigen Führerschein. Sie gaben zu, dass die Roller, eine rote Aprilia und eine schwarze Piaggio so frisiert waren, dass sie mindestens 60 km/h fahren können. Die Versicherungskennzeichen an den Rollern waren zudem abgelaufen.

Verdacht: Ist schwarze Piaggio gestohlen?

An der schwarzen Piaggio war die Identifikationsnummer außerdem nicht mehr lesbar, es besteht der Verdacht auf Diebstahl. Die Polizei stellte die beiden Zweiräder sicher.

Der 30-Jährige erklärte in der Befragung, einige Stunden vor der Fahrt Cannabis geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach dem dritten Mann aus dem Trio sucht die Polizei noch. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.