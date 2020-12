Rote Ampel missachtet: Polizei Duisburg nimmt Radfahrer fest

Ein Radfahrer missachtet in Duisburg eine rote Ampel. Vorfall endet überraschend mit einer Festnahme.

Duisburg. Ein Radfahrer missachtet in Duisburg eine rote Ampel. Vorfall endet überraschend mit einer Festnahme. Im Streifenwagen zeigte er sich renitent.

Ein Mann ist am Montag in Duisburg mit einem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren. Weil ein Haftbefehl gegen den 43-Jährigen vorlag, endete der Tag für ihn mit einer Festnahme.

Ein Streifenwagenteam beobachtete den Radfahrer, als er gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung Wörth-/Heerstraße in Hochfeld eine rote Ampel missachtete. Die Beamten stoppten den Fahrer, der in der Folge mehrfach falsche Personalien angab.

[Newsletter: Unsere interessantesten Geschichten aus Duisburg per E-Mail erhalten]

Radfahrer missachtet rote Ampel: Offener Haftbefehl führt zur Festnahme

Nachdem die Beamten seinen Namen ermittelt hatten, erfuhren sie den Grund für seine Lügen: Gegen den Mann liegt ein offener Haftbefehl wegen Trunkenheit und Beleidigung vor. Im Streifenwagen wollte er keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen und zeigte sich renitent. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten den 43-Jährigen ins Gewahrsam. Er muss sich jetzt außerdem mit einem Verfahren wegen Widerstandes auseinandersetzen.

+++ Mehr Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier +++