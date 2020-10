Rote Ampel missachtet: Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Orange-farbene Fahrräder weisen auf gefährliche Stellen für Radler hin. Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Duisburg war die Ursache wohl eine überfahrene rote Ampel.

Zwei Radfahrer sind in Duisburg so heftig zusammengestoßen, dass eine der beiden ins Krankenhaus musste. Der andere hatte offenbar eine rote Ampel nicht beachtet.

38-jähriger Radfahrer fuhr an einer Ampel in Duisburg über Rot

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen um 8.20 Uhr an der Kreuzung Steinsche Gasse / Münzstraße. Ein 38 Jahre alter Radfahrer ignorierte nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel. Infolgedessen stieß er mit einer 55-jährigen Radfahrerin zusammen. Sie stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste. Lebensgefahr bestand aber nicht.