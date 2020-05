„Runners Point“ schließt: Sporthandel in Duisburg schrumpft

Der Handelskonzern Foot Locker schließt seine Laufschuhkette Runners Point und nimmt die Marke vom Markt. Das hat das Unternehmen jüngst mitgeteilt. Betroffen ist auch die Filiale im Forum Duisburg.

Von der angekündigten Schließung zeigt sich der Inhaber der Duisburger Filiale überrascht. „Wir tragen uns. Die Zahlen sind mehr als gesund“, sagt Marcus Kintzel, Franchisenehmer und erfahrener Ausdauerathlet. 2013 wurde die Filiale im Einkaufszentrum Forum eröffnet. Seitdem galt Runners Point als Anlaufpunkt für Laufschuhe und Sportbekleidung.

Runners Point in Duisburg: Corona sorgt für Kundenzuwachs

Selbst die Corona-Zwangspause mit wochenlanger Schließung hatte Kintzel gut überstanden. „Wir würden das Jahr sogar mit schwarzen Zahlen abschließen.“ Die Umsätze, so sagt er, seien aktuell in „Höchstform“. Corona treibt viele Duisburger nicht nur aufs Fahrrad, sondern in Zeiten der Pandemie scheint sich auch der Laufsport besonderer Beliebtheit zu erfreuen.

Fünf feste Mitarbeiter, dazu Aushilfen, zählen zum Team der Filiale in Duisburg. Weitere Infos zur anstehende Schließung blieb der amerikanische Mutterkonzern Foot Locker aber bisher schuldig. „Besonders traurig ist, dass ich auch meinen Mitarbeitern noch gar nicht sagen kann, wie es für sie weitergeht.“ Er hofft aber, dass der Betrieb bis Herbst weiterlaufen kann. Die Entscheidung über die Schließung habe sich der Mutterkonzern Foot Locker nach Bewertung der Wettbewerbslandschaft in Deutschland nicht leicht gemacht, teilte ein Unternehmenssprecher gegenüber dieser Zeitung mit.

Sportbekleidung wird in der Innenstadt ein rares Gut

Mit dem geplanten Rückzug der Kette Runners Point verschwindet zunehmend das Segment Sportbekleidung entlang der Königstraße. Im Herbst 2019 hatte Sport Voßwinkel in der Königsgalerie geschlossen. Nach acht Jahren verließ das Unternehmen das Einkaufszentrum, das zukünftig mehr Bürofläche statt Einzelhandel bieten möchten.

Zwar werden Sportenthusiasten zukünftig Bekleidung und Sportschuhe noch im Warenhaus Karstadt finden, Laufexpertise wird es in der Innenstadt aber zukünftig nicht mehr geben. Die Flagge hoch hält zukünftig lediglich der Laufladen Bunert im Neudorf am Sternbuschweg.