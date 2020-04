Schimanski: Neue Serie über Tochter als 360-Grad-Hörspiel

„Seine Tochter“, die Geschichte über die Tochter des wohl legendärsten TV-Kommissars der deutschen Fernsehgeschichte – Horst Schimanski – bekommt ein Audio-Hörspiel.

Die erste Hörspielepisode mit Luise Großmann als Emilia, das ist "seine Tochter", kann ab sofort auf der Videoplattform Youtube und beim Streaming-Dienst Spotify gehört werden. Die weiteren sieben Folgen erscheinen in Abständen von zehn bis vierzehn Tagen. „Es sind besondere Zeiten für besondere Ideen", erklärt Produzent Torsten Rüther.

Schimanski: Serie über Tochter als Hörspiel-Erlebnis

Aufgenommen wurde das Hörspiel in einem so genannten "3Dynamic-Audio"-Format. Hört man die Episode mit einem Mobiltelefon und einem Kopfhörer, löst die Bewegung des Handys eine „Wanderung“ des Sounds in den Ohren aus. Dadurch hört man das Ganze immer mitten im Geschehen und es wird so zu einem 360-Grad-Erlebnis.

Im Februar sorgte das Serienprojekt „Seine Tochter“ bundesweit für Aufsehen. Torsten Rüther von Hello Moment Productions will dabei ein ganz neues Genre nach Deutschland bringen und etablieren – einen Trilot. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Trailer und Pilot einer noch gar nicht gedrehten Serie. Statt Bewegtbilder in Serie gibt es nun zunächst etwas auf die Ohren.

"Seine Tochter": Produktion sucht Sender oder Streaming-Dienst

Die Produktion sucht derweil einen Sender oder einen Streaming-Dienst, der sich für die Serie interessiert. „Drehbücher für zehn Folgen zu jeweils 45 Minuten sind bereits fertig. Wir könnten sofort anfangen zu drehen“, sagt Michael Weiland als Sprecher für die Produktion. Am Rande der Berlinale seien bereits einige aussichtsreiche Gespräche zur späteren Realisierung des Gesamtprojektes geführt worden.

Klar ist mittlerweile, dass Duisburg definitiv ein Schauplatz in der Geschichte um Schimmis Tochter Emilia sein wird. Luise Großmann verrät schon ein bisschen über die Story: „Emilia wächst in Wien im Zeugenschutzprogramm auf. Bei einer Autoexplosion kommt ihre Mutter ums Leben“, so die 24-Jährige. „Dabei findet sie heraus, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist.“

Schauspieler vorab im Hörspiel belauschen

Produzent Rüther hat eine stattliche Schauspielriege versammelt. Neben bekannten Darstellern wie Herbert Knaup und Gitta Schweighöfer gibt es auch ein Wiedersehen mit Chiem van Houweninge. „Hänschen“ gehörte einst zum Ermittlerteam im Schimanski- und Thanner-Tatort. Allen genannten Stars kann man im Hörspiel lauschen.

