Fahndung Schmächtiger Mann sprengt Zigarettenautomaten in Duisburg

Ein Unbekannter hat in Duisburg-Bissingheim einen Zigarettenautomaten gesprengt. Eine Anwohnerin konnte den Täter beobachten. Polizei fahndet.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag in Bissingheim einen Zigarettenautomaten gesprengt. Bei der Explosion wurden auch zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Der laute Knall riss gegen 4.15 Uhr die Anwohner an der Hermann-Grothe-Straße aus dem Schlaf. Eine Zeugin blickte aus dem Fenster und sah an dem Automaten einen kleinen, schmächtigen Mann mit Bomberjacke, Schirmmütze und Brille.

Explosion in Duisburg-Bissingheim: Polizei sucht Unbekannten

Der Unbekannte packte hektisch Gegenstände in seinen Rucksack und verschwand.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen und weiteren Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203 280-0 entgegen.

