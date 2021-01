In der ersten Februarwoche finden die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Duisburg statt.

Schulanmeldungen Schulen in Duisburg: Termine zur Anmeldung der Fünftklässler

Duisburg. Am 1. Februar startet an den weiterführenden Schulen in Duisburg das Anmeldeverfahren für die künftigen Fünftklässler.

Das Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/2021 steht kurz bevor. Wie die letzten Wochen bis zur Zeugnisausgabe am 29. Januar für die Grundschüler aussehen werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt (5. Januar) noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass sich die künftigen Fünftklässler mit dem Halbjahreszeugnis an den 35 weiterführenden Schulen in Duisburg anmelden müssen.

Während die Tage der offenen Türen an den meisten Schulen virtuell stattgefunden haben, erfolgt die Anmeldung für die Fünftklässler vor Ort. Der Anmeldezeitraum ist vom 1. bis 5. Februar 2021. Wir haben uns an einigen Schulen über das Anmeldeverfahren informiert. Eine kleine Übersicht:

Terminvereinbarungen über Online-Module

Am Landfermann-Gymnasium in Stadtmitte können ab Montag, 11. Januar, Termine zur Anmeldung der Fünftklässler vereinbart werden. Dies ist online unter landfermann.de oder telefonisch unter 0203 363540 möglich.

Am Steinbart-Gymnasium im Dellviertel wird am 11. Januar ein Modul zur Terminvereinbarung unter steinbart-duisburg.de freigeschaltet.

Für das Anmeldeverfahren am Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg muss vorab ein Termin im Onlineverfahren oder telefonisch im Sekretariat unter 02066 20350 vereinbart werden. Die Vereinbarung eines Anmeldetermins ist ab dem 18. Januar möglich. Infos: franz-haniel-gymnasium.de.

Am Mittwoch, 13. Januar, bietet das Max-Planck-Gymnasium in Meiderich noch Informationen für Eltern künftiger Fünftklässler an. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0203 449920 notwendig.

Virtuelles Angebot an den Duisburger Schulen abrufbar

Ab sofort können am Mercator-Gymnasium in der Innenstadt Termine vereinbart werden. Die Terminvergabe gelingt am einfachsten per Telefon (0203 2837960) oder per Mail (mercator.gymnasium@stadt-duisburg.de oder schulleitung@mercator-gym.de).

Am Krupp-Gymnasium in Reinhausen steht Eltern und künftigen Schülern der gesamte Anmeldezeitraum zur Verfügung. Informationen telefonisch unter 02065 92980 oder krupp-gymnasium.de.

Am Kopernikus-Gymnasium in Walsum wird in den kommenden Tagen ein Modul zur Anmeldung auf der Internetseite kgw-web.de freigeschaltet.

Am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Marxloh muss ein Fragebogen mit Wunschtermin zur Anmeldung ausgefüllt werden. Infos: ehkg-du.de.

Terminvergabe an den Gesamtschulen läuft bereits

Die Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg hat Anmeldetermine für die umliegenden Grundschulen reserviert. Terminvereinbarungen sind per Mail unter Anmeldung@erichkaestnergesamtschule.de möglich. Eine telefonische Terminvereinbarung geht ab Donnerstag, 7. Januar, unter 02066 22 58 60.

Für die Anmeldung an der Gesamtschule Mitte ist eine telefonische Terminvereinbarung zwingend nötig. An der Falkstraße unter 0203 300480 oder an der Pappenstraße 0203 2834914.

An der Gesamtschule Duisburg-Süd in Großenbaum können die Termine für die Anmeldung ab sofort online vereinbart werden unter ge-duisburg-sued.de.

An der Gesamtschule Meiderich kann ab sofort ein Termin zur Anmeldung vereinbart werden unter 0203 283 530 oder gsm-duisburg.de.

Die Gustav-Heinemann-Realschule in Stadtmitte vergibt bereits seit Dezember unter 0203 283-4598 oder per Mail an sekretariat@ghrs-iserv.de. Anmeldetermine.

Die Karl-Lehr-Realschule in Wanheimerort nimmt ab dem 11. Januar telefonisch unter 0203 93188911 Termine für die Anmeldung entgegen.

An der Sekundarschule Am Biegerpark ist die Anmeldung nur nach vorheriger Terminvereinbarung über ein Online-Modul möglich. Der Anmeldezeitraum ist vom 1. bis 3. Februar.