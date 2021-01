Soziokultur: Stapeltor in Duisburg sendet von der Baustelle

Duisburg. Noch ist das soziokulturelle Zentrum in Duisburg eine Baustelle. In der ersten Folge sendet Stapel-TV Informationen, Musik - und Schabernack.

Das soziokulturelle Zentrum Stapeltor meldet sich mitten aus der Baustelle mit der ersten Folge von Stapel-TV. Am Sonntag ist die "Mischung aus Schabernack, Informationen und Musik" per Facebook und anschließend auf YouTube online gegangen.

Schauspielerin und Wahl-Duisburgerin Lena Entezami, die nach ihrem festen Engagement am Schlosstheater Moers jetzt freischaffend arbeitet, moderiert den Rundgang durch die Räumlichkeiten "Stapeltief" im Erdgeschoss und "Stapelhoch" in der ersten Etage am Stapeltor 6 in Rathausnähe. Kommt der unerwartete Besuch, der in die Sendung reinplatzt, etwa von dort?

In Duisburg Kultur für alle machen

Nicht erst, seitdem der Rat nach langem Ringen im Juni 2020 beschlossen hat, das soziokulturelle Zentrum mit einer Anschubfinanzierung zu unterstützen, ist Maike Korsinnek Finanzchefin im Vorstand des Vereins 47, der die Gründung des Zentrums betrieben hat und es trägt. Die Studentin - wie alle ehrenamtlich im Einsatz - schildert im Interview, dass es im Zentrum um "Kultur für alle von allen" gehe, dass es ein Treffpunkt für junge Leute und ein "freundlicher und einladender Ort" sein will "für alle, die in der Stadt ankommen".

Sören-Link-Double schneit als "Zufallsbesucher" herein

Dass "das kulturelle Defizit insbesondere an freien und unkommerziellen Angeboten in Duisburg" behoben werden soll, kann Öffentlichkeitsarbeiter Max Wernicke noch im jetzt durch eine Fensterfront erhellten "Stapelhoch" schildern, als überraschend ein großer Mann im grauen Anzug mit rotem Resthaar und Brille den Raum betritt, der als Double für Oberbürgermeister Sören Link arbeiten könnte. Der "Zufallsbesucher" bringt allerdings nicht viel mehr mit als Floskeln: "Mal sehen", "wird schon", "super, wenn Leute was machen". Um den Schabernack noch etwas weiter zu treiben, zündet er schließlich eine Wunderkerze an - gewagt ob der strengen Feuerschutzverordnung!

Mit der Wunderkerze und Applaus feiert der "Zufallsbesucher" den Auftritt des Duos "When an Woman", das den kulturellen Teil der ersten, halbstündigen Stapel-TV-Sendung übernimmt: Laura und Luise singen zum Ausklang drei eigene, entspannte Songs.