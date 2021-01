Sparda-Bank schließt Duisburger Filialen und zieht um

Duisburg. Die Sparda-Bank schließt ihre beiden Niederlassungen in Duisburg. Im März soll eine neue Sparda-Filiale eröffnen - und das an prominenter Stelle.

Die Sparda-Bank schließt ihre beiden bisherigen Filialen in Duisburg. Dafür eröffnet eine neue Niederlassung - und das an prominenter Stelle: Im Mercator One will die Bank ihre dann einzige Präsenz in Duisburg neu eröffnen. Und das bald: Voraussichtlich im März ziehen Mitarbeiter und Einrichtung ins am Portsmouthplatz. Die neue Niederlassung wird 540 Quadratmeter groß und barrierefrei.

Die bisherige Filiale am Osteingang des Hauptbahnhofs schließt. Ebenfalls geschlossen wird Ende September die Filiale am Wedauer Markt. Wer im Duisburger Süden nicht einfach an den Geldautomaten gehen möchte, sondern persönliche Beratung wünscht, muss dann den Weg in die Innenstadt auf sich nehmen.

Sparda-Bank: Kunden besuchen Filialen seltener - Corona verstärkt Trend

„Immer weniger Kunden besuchen für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale, sondern bevorzugen dafür digitale und immer häufiger mobile Lösungen. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend in den vergangenen Monaten noch einmal spürbar verstärkt“, heißt es aus der Pressestelle der Sparda-Bank.

„Es ist aus Unternehmenssicht verständlich, die Filiale zu schließen“, sagt Bernd Piplack, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Wedau-Bissingheim. „Ich habe aber schon von vielen gehört, dass sie der Bank nachtrauern: Das war immer ein belebter Treffpunkt“, sagt er.

Für viele Wedauer sei es wichtig, dass Geldautomaten erhalten blieben. „Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob insbesondere Ältere mit den Geldautomaten zurechtkommen und dann den Weg zum Hauptbahnhof auf sich nehmen.“

Geldautomaten der Sparda-Bank sollen in Duisburg-Wedau erhalten bleiben

Geldautomat und Kontoauszugsdrucker sollen nach Angaben der Sparda-Bank in Wedau erhalten bleiben. Ob am Wedauer Markt oder an anderer Stelle, ist noch unklar: Das Gebäude gehört der Vonovia. Eine Sprecherin des Konzerns teilt mit, es sei noch keine Entscheidung über eine Nachnutzung getroffen worden.

