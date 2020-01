SPD Duisburg: Kampfabstimmung um Jäger-Nachfolge möglich

Die beiden erfahrenen Nachwuchspolitiker Sarah Philipp (36) und Mahmut Özdemir (32) kandidieren wie erwartet für den Vorsitz der SPD Duisburg. Allerdings werfen die Landtagsabgeordnete aus dem Duisburger Süden und der Bundestagsabgeordnete aus Homberg ihren Hut überraschend nicht gemeinsam für eine Doppelsitze in den Ring. Sarah Philipp würde die SPD sogar lieber als alleinige Vorsitzende in den Kommunalwahlkampf führen, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

SPD Duisburg: Sarah Philipp für Kampfabstimmung

Die Satzung des Unterbezirks lässt zurzeit keine Doppelspitze zu und müsste an die der Bundes-SPD angepasst werden. Darüber entscheiden die Delegierten am 28. März bei einer Konferenz in der Rheinhausenhalle – es wird auch eine Grundsatzentscheidung für oder gegen eine Doppelspitze. So oder so: Beim Parteitag am 19. Mai wählen die Genossen ihren neuen Vorstand, und eine Kampfabstimmung ist nicht ausgeschlossen.

„Die Partei entscheidet, ob sie eine Doppelspitze will oder nicht“, sagt Philipp zwar. Sie hatte den Vorstand des Unterbezirks bei dessen Sitzung am Donnerstag informiert, Özdemir ebenfalls.

Philipp führt die Partei als stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks seit dem Rücktritt von Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger im November gemeinsam mit Gisela Walsken kommissarisch. „Ich habe mir über die Feiertage Gedanken gemacht, bin in den vergangenen Wochen von vielen ermuntert worden und möchte das gerne weitermachen“, erklärt die 36-Jährige, die den knapp 4000 Mitgliedern am Mittwoch in einer Mail ihre Absichten erläuterte. Darin schreibt sie: „Ich bin bereit, in dieser wichtigen Phase für uns mehr Verantwortung zu übernehmen! Ich wäre damit die erste Frau an der Spitze der Duisburger SPD. Wer mich kennt, weiß, dass das zusätzlicher Ansporn für mich ist.“

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag sieht einem möglichen Wettstreit mit Özdemir „sportlich“ entgegen und wirbt für eine Kampfabstimmung: „Das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang, vor dem weder Kandidaten noch Mitglieder scheuen sollten. Solch eine Entscheidung muss nicht zu Streit führen.“

Sarah Philipp befürchtet „Reibungsverluste“ durch Doppelspitze

Einer Doppelspitze steht die 36-Jährige kritisch gegenüber. Damit habe ihre Partei noch keine Erfahrungen, argumentiert die 36-Jährige. Sie befürchte „Reibungsverluste“ und, „dass eine solche Konstellation Prozesse verlangsamt“.

Mahmut Özdemir sieht das als Bundestagsabgeordneter nach den „ersten guten Erfahrungen“ mit der Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans anders: „Man kann gut gemeinsam und transparent führen.“ Zudem stehe die Doppelspitze „für Gleichberechtigung und Parität in der Partei“.

Wie Philipp betont Özdemir, dass die Partei über die Ausgestaltung ihrer Führung entscheiden solle. Er kandidiere im Falle einer Kampfabstimmung ebenso wie für eine Doppelspitze: „Ich möchte meiner Partei so dienen, wie sie die Rahmenbedingungen setzt.“ Gleichwohl sei im Kommunalwahljahr nicht die Zeit für Personaldiskussionen: „Ich will den Wählern zeigen, dass wir die Besten für Duisburg sind.“

Mahmut Özdemir will „bedingungslos“ kandidieren und „dienen“

Sarah Philipp dagegen will sich noch nicht festlegen, ob sie in jedem Falle auch für eine Doppelspitze zur Verfügung steht: „Momentan ist bei der SPD Duisburg keine Doppelspitze möglich. Wenn sich das ändern sollte, werde ich mich mit dieser Frage beschäftigen.“

Warum Özdemir „bedingungslos“ kandidiert, wie er sagt? „Ich bin kein Karrierist. Für mich war ausschlaggebend, dass viele auf mich zugekommen sind, und ich möchte, dass wir innerparteilich anders miteinander umgehen. Wir müssen jeden, der sich einbringen will, wertschätzen und transparent zeigen, wie wir zu unseren Entscheidungen kommen.“

Sarah Philipp, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Buchholz/Wedau, übernimmt auch als Landtagsabgeordnete eine Führungsaufgabe. Die Fraktion wählte sie 2018 zur parlamentarischen Geschäftsführerin, also zur „Fraktionsmanagerin“. Sie gilt als Nachwuchshoffnung der Landespartei, wurde zwischenzeitlich sogar als mögliche Herausforderin von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gehandelt.

Mahmut Özdemir ist Vorsitzender der SPD Homberg/Ruhrort und Beisitzer des Unterbezirks. Er pendelt zwischen Berlin und Duisburg. 2013 erhielt er bundesweit Aufmerksamkeit, als er mit damals 26 Jahren als jüngster Abgeordneter in den Bundestag gewählt wurde. Im Berliner Politikbetrieb hat sich der türkeistämmige Jurist als Innenpolitiker und Plenarredner etabliert, ist gefragter Interviewpartner in Integrationsdebatten. Der 32-Jährige gehört in der SPD-Fraktion dem Sprecherkreis der konservativen Seeheimer an. In den Stadtteilen seines Wahlkreises 116 ist er viel unterwegs und nah dran an den Menschen im Duisburger Norden und Westen.

Ralf Jäger hatte den Vorstandsposten im November überraschend für seine Partei nach 14 Jahren niedergelegt, um mehr Zeit für seine schwer erkrankte Frau Marion zu haben.