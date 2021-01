Start der Impftermin-Vergabe für Senioren: 500.000 Anrufe

Duisburg. Am Tag eins der Terminvergabe für die Corona-Impfung der über-80-Jährigen ist der erwartete Ansturm eingetreten. Duisburger berichtet von Panne.

Der Ärger war vorhersehbar: Nachdem in der letzten Woche in NRW 850.000 Menschen über 80 Jahre die Einladungen zu den Corona-Impfungen erhalten haben, ist am ersten Tag der Terminvergabe, 25. Januar, im Callcenter der Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe eine Flut von Anrufen eingegangen. 500.000 habe es bis zum Nachmittag gegeben, so Callcenter-Leiter Dr. Michael Klein. 800 Mitarbeiter des Callcenters waren im Einsatz. Wie viele Termine sie vergeben konnten, ist noch nicht ermittelt.

Sogar zweimal durchgekommen unter der angegebenen Telefonnummer ist der Duisburger Dietrich Hendel. Dennoch bekam der 85-Jährige keinen Termin. Wie er im Gespräch mit dieser Redaktion sagte, sei beim ersten Anruf die Verbindung zusammengebrochen. Beim zweiten Anruf sei ihm ein Termin in Bottrop angeboten worden. Er habe nach einem Termin in Duisburg gefragt, darauf habe er die Antwort bekommen, in Duisburg gebe es kein Impfzentrum. Ab 8. Februar soll im Theater am Marientor geimpft werden.