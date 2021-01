Start-up bringt Tierarzt nach Hause – 2021 auch in Duisburg

Der Termin beim Tierarzt ist für Katzen, Hunde und Besitzer stressig. Das Start-up Felmo will Hausbesuche vom Tierarzt noch in diesem Jahr in Duisburg anbieten.

Duisburg Das Berliner Tierarzt-Start-up Felmo macht Hausbesuche für Hunde und Katzen zum Standard. Was Tierhalter vor dem Start in Duisburg wissen müssen.

Den stressigen Gang zum Tierarzt können sich die Duisburger und ihre vierbeinigen Mitbewohner demnächst sparen: Das Berliner Start-up Felmo expandiert und will seine Dienste ab 2021 auch hier anbieten. Das Geschäftskonzept: Tierärzte, die nach Hause kommen – sogar für kleine Operationen.

Und zwar als Standard, nicht als Zusatzleistung. „Mehr als eine gewöhnliche Tierarztpraxis“ will Felmo sein, schreibt das junge Unternehmen in seiner Stellenausschreibung für Duisburg. Untersuchung, Beratung und Behandlung von Katzen und Hunden finden zu Hause statt, von Atemwegserkrankung bis Wurmkur. Sogar kleine Operationen wie die Kastration von Katzen können die mobilen Tierärzte durchführen. Gereiztes Fauchen und eingeklemmte Schwänze in der Praxis sollen damit der Vergangenheit angehören.

Felmo-Gründer: "Wir verstehen uns als Hausarzt fürs Tier"

„Wir verstehen uns als Hausarzt fürs Tier“, sagt Philip Trockels, der Felmo zusammen mit Lars Giere gegründet hat. Die Einsatzzeiten hängen von den jeweiligen Tierärzten ab, im schon gut besetzten Berlin rücken die Pfotendocs zwischen 8 und 20.30 Uhr zu Krankenbesuchen aus, auch samstags gibt es Termine. Notdienste gibt es nicht.

Felmo ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den ersten Buchstaben von Fell und mobil. Auf den Pelz fühlen will Felmo noch dieses Jahr auch Katzen und Hunden in Duisburg, „sobald wir jemanden gefunden haben“, kündigen Trockels und Giere an. Die Stellenausschreibung ist online; die beiden Geschäftsführer rechnen noch im ersten Halbjahr 2021 mit dem Start in Duisburg. Hier gibt es nach Angaben der Tierärztekammer Nordrhein 32 niedergelassene Tierärzte, inklusive jener in Klinik und Zentren.

In Duisburg gibt es mehr als 26.000 Hunde und statistisch gut 88.000 Katzen

Potenzielle Patienten gibt es viele: 26.456 Hunde sind nach Angaben der Stadt zwischen Walsum und Serm angemeldet. Katzenbesitzer müssen ihre Lieblinge zwar nicht registrieren, das Portal Statista nennt für Deutschland eine Zahl von 14,7 Millionen Katzen – auf Duisburg heruntergerechnet, ergibt das gut 88.000 Hauskatzen.

Ein großer Markt also, den das Berliner Start-up Felmo mit der Ausweitung des Dienstes auf Duisburg für sich erschließen will. 17 Tierärzte listet die Firma auf ihrer Homepage auf, die meisten davon in der Gründungsstadt Berlin, wo das Geschäft im Februar 2020 startete. Einige sitzen in München. Auch in NRW kommt das Geschäft mit dem mobilen Tierarzt allmählich an: In Bochum, Herne, Dortmund und Düsseldorf verarztet Felmo Hund und Katze nach eigenen Angaben schon. Weitere Städte sollen Folgen – neben Duisburg will das Start-up auch in etlichen weiteren Städten des Ruhrgebiets wachsen, unter anderem in Essen.

Tierarzt-Behandlung soll bei Felmo nicht teurer sein als in einer Praxis

Nicht wachsen sollen die Kosten für Tierbesitzer, die sich für Felmo entscheiden. „Untersuchungen und Behandlungen kosten bei uns im Durchschnitt so viel wie in einer stationären Praxis“, heißt es auf der Homepage. Abgerechnet werde nach der Gebührenordnung für Tierärzte, die Anfahrtkosten würden nicht zusätzlich in Rechnung gestellt. Das soll für das Start-up rentabel sein, weil dafür die Kosten für eine stationäre Praxis entfallen. Kommt die mobile Untersuchung an ihre Grenzen, etwa weil Ultraschall oder Röntgen nötig sind, .

Laborergebnisse, Diagnosen, Befunde: Die Daten des Tiers will Felmo in der gleichnamigen App bereitstellen. Besitzer können dort ein Profil für ihren Hund oder ihre Katze anlegen und sich an Termine oder Medizin erinnern lassen – die Veterinärmedizin wird digital.

Das Konzept des Start-ups mit seiner Kombination von Hausbesuchen und App kommt an. Auf Google finden sich knapp 700 Bewertungen, der Durchschnitt beträgt erstaunliche 4,9 von fünf Sternen. Nicht nur menschliche Mitbewohner von Hund und Katze scheinen zufrieden zu sein, sondern auch die Felmo-Mitarbeiter. Auf einem Bewertungsportal beschreibt ein Tierarzt seine Arbeit fürs Start-up so: „Auf allen Vieren halb unter der Badewanne auf der Suche nach der Katze – kann schon mal passieren.“