Die Duisburger Polizei rückte an, nachdem eine 18-Jährige in Wehofen von jüngeren Mädchen geschlagen, getreten und beraubt worden war.

Polizeieinsatz Streit um Jungen: Mädchen in Duisburg verprügelt und beraubt

Duisburg. Eine 18-Jährige ist in Duisburg-Wehofen von jüngeren Mädchen geschlagen, getreten und beraubt worden. Es gab Streit wegen eines Jungen.

Zwei Mädchen (13 und 15 Jahre alt) haben am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Trasse an der Dr.-Hans-Böckler-Straße in Duisburg-Wehofen eine ihnen bekannte 18-Jährige geschlagen, getreten und ihr die Handtasche entrissen. Ein Jogger (47) nahm die Verfolgung der flüchtenden Räuberinnen bis zur Sonnenstraße auf. Da verlor er sie aus den Augen.

Als die alarmierten Polizisten die Beschreibung und die Vornamen der Mädchen hörten, hatten sie einen Verdacht. Sie fuhren zur Wohnanschrift einer Verdächtigen in Vierlinden. Dort trafen sie die 15-Jährige und ihre 13 Jahre alte Freundin an. Sie erzählten sofort, dass sie Streit wegen eines Jungen mit der Beraubten gehabt hätten und ihr die Handtasche abgenommen haben. Diese würde jetzt in der Straßenbahn 903 liegen. Nach entsprechendem Hinweis fanden Mitarbeiter der DVG die Tasche dort auch.

Duisburgerin musste mit Schmerzen ins Krankenhaus

Die 18-jährige Geschädigte klagte über Schmerzen, so dass sie mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus kam. Die Ordnungshüter schrieben nach dem Raub entsprechende Anzeigen. Die 13-jährige Tatverdächtige ist allerdings noch strafunmündig.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]