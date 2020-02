Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altweiber-Party und Karnevalszug

Der Karneval in Serm geht am 20. Februar weiter: An Altweiber steigt ab 18 Uhr eine Tanzparty, der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 23. Februar, startet um 14.11 Uhr der große Karnevalszug.

Mehr Informationen zu den genannten und weiteren Veranstaltungen gibt’s im Internet auf:

kg-suedstern-serm.de