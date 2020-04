Auszeichnung für über 30 Jahre Ehrenamt in Ungelsheim

Wenn man sich mit Roswitha Kukuk unterhält, wird schnell klar, dass es ihr nicht darum geht, im Mittelpunkt zu stehen. Es würden immer alle Chefin zu ihr sagen, erzählt sie. „Das möchte ich aber eigentlich gar nicht hören. Wir sind ein Team.“ Trotzdem sei es sehr aufregend gewesen das goldene Kronenkreuz verliehen zu bekommen, erzählt die 80-Jährige, die über 30 Jahre den Diakonieladen neben der Ungelsheimer Kirche im Sandmüllersweg 33 geleitet hat.

Nun soll aber Schluss sein: „Ich habe immer gesagt, wenn ich 80 werde, trete ich kürzer.“ Diese Ankündigung versucht sie nun umzusetzen – einen Tag vor der Verleihung feierte sie ihren Geburtstag. Obwohl sie noch relativ fit wirkt, sei sie jedoch nicht mehr so gut auf den Beinen und die Schultern schmerzten auch – dabei zeigt sie auf den Rollator, den sie mittlerweile braucht. „Wenn ich mich noch fitter fühlen würde, hätte ich nicht entschieden kürzer zu treten“, sagt sie. Selbstverständlich ist für sie aber auch, dass sie weiter aushilft. Rund um den Kleiderladen gebe es nämlich so viele Termine, dass sie damit rechnet, noch öfter da zu sein. Hinzu kommt, dass es ihr nach all den Jahren schwer falle, zu sagen: „Jetzt ist Schluss“.

1976 zog sie mit ihrem Mann von Hüttenheim nach Duisburg-Ungelsheim

Viel Lob erhält die 80-Jährige auch von ihrer ehrenamtlichen Kollegin: „Sie ist immer lieb und hilfsbereit“, sagt Dagmar Berchter, die sich in Zukunft um die Kasse kümmern wird. „Es ist wahnsinnig toll, dass jemand bis ins hohe Alter so engagiert ist“, sagt sie, während die anderen Kolleginnen anerkennend nicken.

Dass sie überhaupt nach Ungelsheim gekommen ist, sei eigentlich ein Zufall. Aufgewachsen ist Roswitha Kukuk nämlich weiter nördlich, in Neudorf. Nachdem sie eine Lehre zur kaufmännischen Angestellten im Arzneiwarengroßhandel gemacht hat, heiratete sie ihren mittlerweile verstorbenen Mann Manfred. Gemeinsam zogen sie nach Hüttenheim, wo sie sich auch in der Gemeinde engagierte. Als sie 1976 ein Haus in Ungelsheim fanden, zögerten sie nicht lange.

Da es ihr immer wichtig war, mit Menschen in Kontakt zu kommen, nahm die heute 80-Jährige in ihrer neuen Heimat Kontakt zur evangelischen Gemeinde auf. Zunächst habe sie den sonntäglichen Gottesdienst betreut und mitgeholfen das Gemeindeblättchen auszutragen – was sie auch heute noch macht. Auch ihr Mann war in der Gemeinde aktiv – als Presbyter und Kirchenmeister.

Als sie sah, dass der Gemeinde – damals noch unter Pfarrer Peter Bartsch – sehr viele Textilien gespendet wurden, kam ihr eine Idee. Also sprach sie Bartsch 1989 an, ob sie im Gemeindehaus – das heute nicht mehr steht – einen Kleiderladen aufmachen könne. Da es einen ungenutzten Raum gab, kam die Sache schnell ins Rollen. Nachdem der Pfarrer einwilligte, haben sie Flyer verschickt, „und dann lief der Laden“. „Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich Leiterin genannt werde“, sagt Kukuk etwas verlegen.

Das Geld aus dem Laden fließt in soziale Projekte wie Kindernothilfe und Frauenhaus

Als vor etwa elf Jahren das Gemeindehaus abgerissen wurde – da es nur ein Provisorium war – musste ein neuer Platz für ihren Kleiderladen gefunden werden. „Unserem alten Raum trauere ich heute noch nach.“ Tränen seien damals auch geflossen, berichten ihre Kolleginnen. Also wurde für den Kleiderladen extra ein neues Gebäude errichtet. Um die Toilette zu nutzen und einen Kaffee zu machen, müssten sie seitdem jedoch ins angrenzende Gemeindezentrum gehen, sagt sie. „Das war früher schon praktischer.“

Roswitha Kukuk (rechts) und ihre Kolleginnen Ute Hook, Sieglinde Bader und Dagmar Berchter in ihrem Laden. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Bei ihrem Engagement stehe für sie an erster Stelle, dass durch die Arbeit im Diakonieladen soziale Projekte, wie die Kindernothilfe oder das Frauenhaus finanziell unterstützt werden können. Das Geld dafür verdienen sie mit dem Laden. Dort bieten fünf Ehrenamtlerinnen jeden Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr gespendete Kleidung zu kleinen Preisen an; bei Festen auch mal am Wochenende.

Als Anerkennung für ihr inzwischen fast 31-jähriges ehrenamtliches Engagement hat Pfarrer Rainer Kaspers Roswitha Kukuk jetzt das Goldene Kronenkreuz der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe verliehen, das über ihrer rechten Brust funkelt. „Ihre Erfüllung hat Roswitha Kukuk in dem Ehrenamt gefunden“, sagt er anerkennend.

Als Roswitha Kukuk über den Gottesdienst spricht, bei dem ihr die Auszeichnung überreicht wurde, wird erneut klar: Es geht ihr nicht darum, sich in den Mittelpunkt stellen. Der Gottesdienst sei zwar gut besucht gewesen, das Wort „voll“ möchte sie aber nicht in den Mund nehmen. Das höre sich so übertrieben an, erklärt sie.

Es sei ihr in den ganzen Jahren stets darum gegangen, „meine Liebe dich reinstecke, auch als Nächstenliebe weiterzugeben“. Wichtig dabei auch: „mit Menschen zusammen sein, eine Gemeinschaft zu suchen und nicht alleine zu Hause zu sein.“ Vielleicht ermuntert dies ja auch in Zukunft Menschen, ein Ehrenamt auszuüben.