Die Münchener Straße hat endlich wieder einen Supermarkt

Duisburg-Buchholz. Sechs Jahre gab es an der Münchener Straße keinen Supermarkt. Am Wochenende hat der Neue eröffnet. Der Schwerpunkt: Lebensmittel vom Mittelmeer.

Darauf haben viele Buchholzer lange gewartet: Endlich gibt es an der Münchener Straße wieder einen Supermarkt. In dem Ladenlokal, wo zuletzt ein Geschäft Hochzeitsmode und festliche Kleider angeboten hatte, kann man seit Ende Januar im "Efendy" Lebensmittel kaufen.

Lebensmittelmarkt an der Münchener Straße in Duisburg-Buchholz

Inhaberin Feride Ince ist von dem großen Interesse ihrer Kunden überrascht. "Wir haben bewusst keine Reklame gemacht, wollten wegen der Corona-Beschränkungen gerade am Eröffnungstag vermeiden, dass zu viele Menschen im Geschäft sind", erklärt die Meerbuscher Geschäftsfrau die dezent gestaltete Eröffnung. Zu sehen war seit vielen Wochen nur die Supermarkt-Beschriftung an dem rund 360 Quadratmeter großen Geschäft. Aber die hatte die Neugier der Buchholzer geweckt.

Denn eigentlich sollte Efendy bereits im vergangenen Jahr öffnen. "Es gab aber viele Verzögerungen. Unsere komplette Einrichtung kam aus der Türkei, der Aufbau gestaltete sich schwieriger als gedacht, und wir mussten noch etliche bürokratische Hindernisse überwinden", sagt Feride Ince.

Otto und Manfred Lücke betrachten mit Interesse das Treiben rund um den neuen Supermarkt an der Münchener Straße 45. "Das ist schon eine echt gute Sache, der neue Markt bringt endlich wieder Leben auf die Münchener Straße", sind sich die Buchholzer Brüder sicher. Als profunde Kenner der früher stark frequentierten Einkaufsstraße erinnern sie sich noch an die Zeiten, als es dort noch Edeka und Aldi gab, die wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage auch Besucher aus umliegenden Stadtteilen anlockten.

Lebensmittel aus der Türkei, Griechenland und dem Mittelmeerraum

Diese Lücke ist nun wieder geschlossen. Ihren "Efendy"-Supermarkt hat die 51-jährige Geschäftsführerin international aufgestellt. Zum Sortiment gehören original türkische Produkte, aber auch Spezialitäten wie Olivenöl aus Griechenland und andere Waren aus dem mediterranen Raum. Angeboten werden neben den zahlreichen Feinkost-Produkten aber auch Lebensmittel für den täglichen Bedarf.

Am Gemüseregal hat gerade Jennifer Rosch, die gemeinsam mit ihrer Mutter Bettina aufmerksam das Angebot sondiert, ihren Einkaufswagen geparkt. Beide haben sich aus Duissern auf den Weg zur Münchener Straße gemacht: "Wir kaufen oft in Buchholz ein, sind einfach gerne hier. Der neue Supermarkt gefällt uns gut. Die Auswahl an Obst und Gemüse ist groß. Alles ist frisch, hier werden wir öfter einkaufen."

Die Kunden vermissen Sauerkraut - das nimmt der Supermarkt ins Sortiment auf

Feride Ince wird ihr Angebot den Wünschen der Kunden anpassen: "Wir schauen erstmal, welche Produkte gehen und welche Anforderungen die Kunden haben. Wir werden uns dann darauf einstellen." Nach dem ersten Wochenende hat sie sich Sauerkraut notiert. Die Geschäftsfrau schmunzelt: "Daran hatte ich wirklich nicht gedacht, aber demnächst gibt es das bei uns natürlich auch."

Auch Karin Leske hat sich erst einmal in Ruhe angeschaut, was der neue Supermarkt alles zu bieten hat: "Ich finde es toll, dass hier endlich wieder ein Lebensmittelmarkt ist. Gerade für ist das wichtig, die nicht so mobil sind." Nach ihrem ersten Einkaufsrundgang ist die Buchholzerin zufrieden: "Hier gibt es alles, was man braucht. Interessant sind die zahlreichen Spezialitäten, die viele aus dem Türkei-Urlaub kennen, die sollten für die Allgemeinheit vielleicht nur noch besser ausgezeichnet werden."

>> ZENTRALE EINKAUFSSTRASSE

Die Münchener Straße in Buchholz ist mit ihrem vielfältigen Mix an Geschäften immer noch eine zentrale Einkaufsstraße im Duisburger Süden.

Ein Vorteil ist die gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr mit der U-Bahn-Station "Münchener Straße" (U 79) und den Haltestellen der Buslinien 940 und 942. Auf dem ebenfalls zentral gelegenen Norbert-Spitzer-Platz findet zudem jeweils dienstags und freitags ein Wochenmarkt statt.