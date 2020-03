Duisburg: Evangelische Gemeinde bietet Einkaufshilfe an

Großenbaum/Rahm. Die Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum/Rahm bietet wegen Corona einen kostenlosen Einkaufsservice an. Viele Menschen bieten ihre Hilfe an.

Viele Läden – von Bäckereien, Restaurants bis hin zu Buchläden – bieten in Zeiten der Coronakrise einen Lieferservice ihrer Produkte an. Dabei geht es den Geschäften auch um ihre Existenz. In der Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum/Rahm haben sich diejenigen zusammen getan, die aufgrund des Coronavirus gerade nicht mehr arbeiten können, und eine Hilfsaktion ins Leben gerufen.

„Wir bieten einen Einkaufsservice für Menschen an, die selbst nicht mehr vor die Tür können oder wollen“, sagt Heike Bader, die die Organisation des Helferteams in die Hand genommen hat. „Viele Menschen brauchen jetzt einfach Unterstützung. Und die können wir unkompliziert geben.“

Die Einkäufe sollen von den selben Personen erledigt werden

Die ersten Einkäufe wurden von den Einkaufshelfern bereits erledigt. „Das hat sehr gut geklappt, und wir haben auch direkt positive Rückmeldung und eine Anfrage für die kommende Woche bekommen,“ sagt Bader. Geplant ist, dass die Einkäufe immer von den selben Personen durchgeführt werden. „Das gibt den Menschen ein Stück Sicherheit.“ Heike Bader ist von der Hilfsbereitschaft der Großenbaumer und Rahmer in der Gemeinde begeistert. „Ihre Hilfe haben zum Beispiel Lehrerinnen angeboten, die durch die Schulschließungen freie Kapazitäten haben. Das ist toll.“

Der kostenlose Einkaufsservice – bezahlt werden müssen nur die Einkäufe – richtet sich vor allem an Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen derzeit die Einkäufe nicht selbst erledigen können oder zur Personengruppe gehören, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gerade als besonders gefährdet gelten oder unter Quarantäne stehen. Melden können sich ebenfalls Menschen, deren Freunde und Verwandte, die ihnen sonst helfen, gerade nicht zu ihnen kommen können.

Interessierte können sich über diese Kontakte melden: E-Mail: einkaufshilfe@ekgr.de, 0203/44 090 559 oder mobil: 0178/803 7171.

Da auch die gewohnten Hausbesuche der Gemeinde nicht möglich sind, möchten Pastorin Ulrike Kobbe und Klaus Andrees, Presbyter der Gemeinde und Notfallseelsorger, mit den Menschen im Gespräch bleiben. Zu erreichen sind Pastorin Ulrike Kobbe unter 0203/933 1907 und Klaus Andrees unter 0203/7676 70. Sollte sich der Anrufbeantworter melden, rufen die beiden zurück, wenn die Telefonnummer hinterlassen wird. Infos gibt es auch auf der Internetseite der Gemeinde: ekgr.de.

Katholische Gemeinde bietet ebenfalls einen Einkaufsservice an

Auch die katholische Gemeinde in Duisburg-Rahm bietet Menschen, die zum Beispiel unter Quarantäne stehen, einen Service für wichtige Einkäufe und Botengänge an. Die Koordination erfolgt über die Nummer 0171/7806009. Die Aufgaben werden von den Rahmer Messdienern, Pfadfindern und Schützen erledigt.