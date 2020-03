Duisburg: Sparda-Bank in Wedau bleibt vorerst geschlossen

Die Sparda-Bank in Wedau bleibt vorerst geschlossen.

Duisburg-Wedau. In Duisburg-Wedau hat die Sparda-Bank auf die Entwicklungen rund um den Coronavirus reagiert und die Filiale vorerst geschlossen.

Angesichts der aktuellen Entwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus hat die Sparda-Bank West Präventionsmaßnahmen beschlossen. Oberste Priorität haben dabei die Gesundheit und der Schutz von Mitarbeiter und Kunden. Daher wurde entschieden, die Filiale in Wedau bis auf Weiteres zu schließen. Aktuell steht den Kunden die Filiale in der Kammerstraße 6 am Duisburger Hauptbahnhof zur Verfügung.

Die Kunden können die Bank weiterhin unter 0211 23932393 rund um die Uhr erreichen. Auch der Selbstbedienungsbereich vor Ort steht wie gewohnt zur Verfügung. Die Bargeldversorgung ist über die Geldautomaten gesichert.

Bank bittet Kunden um Verständnis

„Wir bitten unsere Kunden um Verständnis für diese Entscheidung. Die Sparda-Bank West beobachtet genau, wie sich die Situation um das Coronavirus entwickelt und passt seine Maßnahmen laufend an. Wir wollen alles tun, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet“, erklärt Manfred Stevermann, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West.

Der Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den ostfriesischen Inseln im Norden von Niedersachsen.