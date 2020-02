Duisburg: Wie Kakao eine Buchholzer KiTa „fair“ macht

Duisburg-Buchholz. Die Duisburger „Arche“ ist jetzt eine „faire KiTa“. Was das heißt und wie sich die Kinder den Titel verdienten, hörte sich auch OB Link an.

Und auf einmal sind die Kinder weg. Nicht für immer natürlich. Die Kinder der Kindertagesstätte „Arche“ des evangelischen Bildungswerks auf dem Altenbrucher Damm in Duisburg-Buchholz verschwinden nur kurz im nagelneuen Labyrinth aus Europaletten im Garten der KiTa. Die haben Väter der ältesten Kindergartenkinder am Samstag in nur drei Stunden zusammengezimmert, nicht ohne Grund freilich. Die KiTa darf sich jetzt nämlich ganz offiziell „Faire KiTa“ nennen. Wie die Kinder das geschafft haben, warum ein Kakao-Tasting eine wichtige Rolle spielte und was OB Sören Link dazu sagte, dass keine der sechs fairen KiTas in Duisburg in städtischer Trägerschaft ist.

Duisburger Kindergartenkinder verkosteten fairen Kakao

Sölvi (5), Liya (4) und Fenja (8) nahmen das neue Europaletten-Labyrinth am Samstag in Duisburg-Buchholz gleich in Beschlag. Die KiTa Arche feierte mit dem Labyrinth die Auszeichnung als „Faire KiTa“. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Wir haben im letzten Jahr viele Fairtrade-Projekte mit den Kindern gemacht“, erinnert sich Heike Brombach, die Leiterin der KiTa „Arche“. Dazu gehörte auch das Basteln „mit Materialien, die andere vielleicht weggeschmissen hätten“ – und eine Kakaoverkostung. „Die Kinder haben sich durch faire Kakaos probiert, die ausschließlich von Erwachsenen und für einen fairen Lohn produziert werden. Dann haben sie ihren Lieblingskakao ausgewählt“, freut sich Angela Schmitz, die als Vertreterin der „Fairen Metropole Ruhr“ nach Buchholz gekommen ist.

Neben einer Urkunde und einem Türschild hat Schmitz auch ein paar fair gehandelte Überraschungen für die Kinder und die Erzieherinnen dabei, aber bis die verteilt werden, muss sich die große Feiergemeinschaft im KiTa-Garten noch ein bisschen gedulden. KiTa-Vater Sven Schmidt bestaunt derweil das Werk seiner Hände – und 20 anderer, die am Labyrinth mitgearbeitet haben. „Frau Brombach hatte das Muster schon vorgezeichnet, und Arif Gündüz konnte uns als Schreiner die Europaletten auf das richtige Maß stutzen“, erinnert sich Schmidt an die Arbeit. „Wir haben Hand in Hand gearbeitet, da waren wir schnell fertig.“

Fairtrade-Projekt ist „ein tolles Vorbild für eure Eltern“

„Wir wollten die Urkunde und das Türschild ja nicht heimlich, still und leise entgegennehmen“, verkündet Heike Brombach mitten aus dem Labyrinth heraus. Ein Fest sollte es werden, von dem auch die Kinder etwas haben. Das freut auch Angela Schmitz, die direkt den Bogen zum Namen KiTa schlägt. „Was hätte Noah wohl gedacht, wenn seine Arche im Plastikmüll stecken geblieben wäre“, fragt sie die Kinder, die den Gedanken schnell aufnehmen. Ob denn das Handy vom Papa fair gehandelt ist, wollen sie nachher wissen, und die Jacke, die Schuhe und überhaupt alles Zuhause?

„Ihr seid ein tolles Vorbild für Erwachsene“, lobt deshalb Angela Schmitz, die mit der „Arche“ die mittlerweile 250. faire KiTa in Deutschland auszeichnet, die sechste in Duisburg. „Ihr seid die Generation, die bald erwachsen ist und etwas ändern kann“, gibt sie den Kindern mit auf den Weg. Und es ist in den kleinen Gesichtern zu sehen: Keine Ahnung, was „Generation“ bedeutet, aber faire Verteilung ist wichtig.

OB Link will die faire-KiTa-Idee an die neue Dezernentin weitergeben

Da ist das gute Stück: Angela Schmitz (r.) von der Fairen Metropole Ruhr übergab Heike Brombach, KiTa-Leiterin der „Arche“ in Duisburg die Urkunde und das Türschild für die „faire KiTa“. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Das sieht auch OB Sören Link so. „Eine der ersten Sachen, die Kinder verstehen ist, dass es unfair ist, wenn einer alles hat und ein anderer gar nichts.“ Wenn er selbst einkaufen geht und versucht, Produkte ohne Palmöl zu kaufen, „da sieht man erstmal, wie schwer die Firmen es einem machen“. „Aber wenn man das regelmäßig macht, entwickelt man ein Gespür dafür“, versichert der Bürgermeister, „und zusammen können wir so die fairen Produkte von ihrem Nischendasein befreien.“ Über die Tatsache, dass bisher keine KiTa in städtischer Trägerschaft „fair“ ist, wirkt Link ein wenig überrascht – verkündete aber, diesen Mangel an die zukünftige Dezernentin Astrid Neese weiterzugeben.

„Duisburg wurde jetzt als Fairtrade-Town rezertifiziert“, freut sich Link. „Das soll nicht heißen, dass hier alles perfekt läuft – aber auf jeden Fall besser.“ Besonders die Idee des Kakao-Tastings hatte es dem Oberbürgermeister angetan: „Sowas könnten wir vielleicht auch mal im Rathaus machen.“