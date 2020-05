Duisburg: Zahnärztin arbeitete drei Wochen in Madagaskar

Duisburg-Huckingen. Ehrenamtlicher Einsatz einer Zahnärztin: Hilfe in einem Land, in dem Zahnziehen so viel kostet wie ein Monat Schulbesuch mit Essen – zwei Euro.

Und auf einmal stand da ein kleines Mädchen. Ganz allein. ,,Zuerst dachte ich, sie will vielleicht eines der Kuscheltiere, die wir an die kleinen Patienten verschenken’’, sagt Dr. Alena Schmidt. Doch das Mädchen zeigte nur auf ihren Mund, auf ihre Zähne. Die Kleine, Schmidt schätzte sie auf sechs Jahre, suchte einfach nur Hilfe. ,,Unglaublich, wie tapfer sie war, aber auch verzweifelt. Sie hatte solches Zahnweh, dass sie ihren Mut zusammennahm und zu uns Fremden kam’’, sagt Schmidt. Drei Wochen hat die 28-jährige Zahnärztin auf Madagaskar gearbeitet und dort humanitäre Hilfe geleistet.

Viele Kinder haben sehr schlechte Zähne und brauchen dringend eine zahnärztliche Behandlung. Foto: Alena Schmidt

Die Insel vor der Ostküste des afrikanischen Kontinents lässt mit ihren paradiesischen Stränden und einer atemberaubenden Tierwelt Urlaubsträume wahr werden. Im Paradies herrscht aber auch Armut. Die medizinische Versorgung ist nicht ausreichend und für einfache Bürger kaum erschwinglich. Schmidt ist Mitglied im Verein ,,Planet Action – Helfende Hände’’ und reiste mit weiteren Zahnarzt-Kollegen auf die Insel. Mitglieder des Vereins helfen regelmäßig auf Madagaskar, um Menschen in armen Regionen zahnärztlich zu behandeln.

Bis zu 14 Zähne mussten bei einigen Patienten auf einmal gezogen werden

Schmidt, die aus einer Praxis nahe Münster zurück in ihre Heimat Duisburg wechselte, wollte die Zeit zwischen den Jobs nutzen und Gutes tun. Auch wenn sie den Aufenthalt auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus früher abbrechen musste als geplant, blickt sie stolz auf ihren Einsatz zurück. Sie wird ihre Madagaskar-Reise nicht wieder vergessen. ,,Es war eine ganz tolle Zeit mit sehr vielen wundervollen aber auch erschreckenden Erfahrungen. Man sieht dort als Zahnärztin Dinge, die es hier so nicht gibt’’, sagt sie. ,,Die Menschen haben oft nicht die Möglichkeit und das Geld, um zum Arzt zu gehen.“

Planet Action – Helfende Hände Der Verein,,Planet Action – Helfende Hände’’ ist ein g emeinnütziger Verein für zahnärztliche Nothilfe in Entwicklungsländern. Die Idee hierfür entstand im Frühjahr 2015 bei einem zahnmedizinischen Hilfseinsatz in Madagaskar. Die Mitglieder haben den Wunsch, sich verstärkt für Menschen in medizinisch unterversorgten Ländern zu engagieren und zur Verbesserung der zahnärztlichen Versorgung beizutragen. Informationen über den Verein gibt es im Internet auf planet-action.de. Der auf folgendes Spendenkonto: DE26 7956 2514 0007 5301 88.

Die Folge: „Die Menschen schleppen Entzündungen und Abszesse oft sehr lange mit sich herum. Viele haben komplett zerstörte Zähne. Wir mussten manches Mal bis zu 14 Zähne auf einmal entfernen, weil sie nicht zu retten waren’’, erinnert sie sich. Auch die Ausstattung für Mediziner seien nicht mit Standards in Deutschland zu vergleichen. Das wurde bei der ersten ihrer zwei Stationen auf Madagaskar schnell klar.

Der Andrang für eine kostenlose Zahnbehandlung ist groß. Foto: Alena Schmidt

Bei der Einrichtung des Behandlungszimmers an einer Schule in Fort Dauphin war Improvisationstalent gefragt. ,,Wir behandelten in einer Art Klassenraum. Wir hatten keinen Strom und mussten erst ein entsprechendes Kabel durch das Fenster legen.’’

Ehrenamtliche Hilfe ohne ausreichende Hygienebestimmungen im Krankenhaus

Schnell bemerkte Schmidt, die mit ihren Kollegen ehrenamtlich auf der Insel half, wie tapfer die Menschen und vor allem die Kinder mit ihren oft starken Zahnleiden umgehen. Doch zu sehen, wie schlecht die Zähne der meisten sind, habe sie auch traurig gemacht. ,,Bei einigen Kindern waren die gerade erst durchgebrochenen Zähne in einem so schlimmen Zustand, dass diese direkt wieder gezogen werden mussten.“

In der zweiten Station, einem Krankenhaus in Manambaro, habe sie vor allem die mangelnde Hygiene erschüttert. ,,Hygienebestimmungen gibt es dort kaum’’, sagt sie. Wieder arbeitete man in einem notdürftig hergerichteten Zimmer. Die Dankbarkeit der Patienten war jedoch schier grenzenlos. Viele von ihnen hatten zuvor nie eine Behandlung erhalten. ,,Es fehlt Geld für Zahnpasta und Zahnbürsten. Da müsste auch finanzielle Hilfe her’’, sagt sie. Zwei Euro koste das Ziehen eines Zahns dort beim Zahnarzt. ,,Das ist so viel Geld, wie ein Kind zahlen muss, wenn es einen ganzen Monat zur Schule geht und dort auch Verpflegung erhält’’, weiß Schmidt.

In Kürze wird sie ihre Tätigkeit in Duisburg wieder aufnehmen. Dass sie eines Tages nach Madagaskar zurückkehrt, hält sie für gut möglich. ,,Ich kann mir aber auch vorstellen, mich in einem anderen Land ehrenamtlich zu engagieren, sofern es zeitlich mit meiner Arbeit hier zu vereinbaren ist. Die Idee des Vereins, zahnärztliche Hilfe in ärmere Gebiete zu bringen, ist super’’, sagt Alena Schmidt.