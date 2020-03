Duisburger Schlagersängerin veröffentlicht erste Single

Die Hochhäuser der Frankfurter Skyline, die Fassade der Altstadtbauten und dazwischen eine junge Duisburgerin: So sieht es aus, das Video von „Endlich Freiheit“ von Kati Wunder. Mit ihrer ersten Single, die am Freitag erscheint, ist die 27-jährige ihrem Traum als Schlagersängerin ein wenig nähergekommen – und für diesen geht sie einige Risiken ein.

Schlager, das ist für Kati Wunder die Welt: „Meine Vorbilder sind Wolfgang Petry, Michelle, Andrea Berg und Helene Fischer – damit bin ich groß geworden. Die Musik macht immer gute Laune, man kann sie immer mitsingen, sie macht mich glücklich und passt zu mir“, beschreibt sie. „Und der Schlager spricht viele Leute an, ob jünger oder älter. „Musik habe ich schon immer gemacht, habe mir aber Zeit für die Entwicklung gelassen. Denn wenn man reifer dafür ist, wirkt man anders“, meint sie.

Kati Wunder liebt die Kamera und das Mikrofon

In ihrem normalen Leben als Alltagsbegleiterin für pflegebedürftige Menschen und Servicekraft bei einem Grillgeschäft heißt sie Katrin Wundrach. Sie lebt mit ihrer siebenjährigen Tochter in Huckingen. Bevor Wunder Kontakte im Schlagerbusiness knüpfen konnte, bewarb sie sich erfolglos bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Eine Zeit lang arbeitete sie in einer Entertainment-Firma, durch die sie über Umwege mit Schlagerprofis in Kontakt kam. „Ich habe vorher auch schlechte Erfahrungen gemacht, mir aber auch viele Meinungen eingeholt und Kontakte geknüpft“, sagt Kati Wunder.

Ende letzten Jahres ging dann alles ganz schnell: Wunder lernte den Produzenten Jack Price aus Oberhausen kennen, der den Beat zu ihrem Song beisteuerte. Der Text stammt aus der Feder von Bianca Blade. Das dazugehörige Video drehte sie vor einigen Wochen in Frankfurt am Main. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich liebe die Kamera und das Mikrofon“, sagt sie. Heraus kam ein moderner, tanzbarer Popschlager. „Endlich Freiheit“ handelt von der Befreiung alter Zwänge und dem Streben nach grenzenloser Leichtigkeit – ein typisches Bild im Schlagergenre. „Man hat sich vielleicht von etwas oder jemandem gelöst und genießt das Leben jetzt“, beschreibt die Sängerin.

Erste Auftritte wegen Coronavirus abgesagt – zweite Single geplant

Mit ihrer Single will sie nun ihre Visitenkarte auf den Schlagerbühnen Deutschlands hinterlassen – nur macht ihr das Coronavirus zunächst einen Strich durch die Rechnung: „Ich hätte in nächster Zeit einige Auftritte in der Umgebung gehabt, die wurden aber alle abgesagt. Ich bin aber gespannt, was jetzt nach der Veröffentlichung so alles passiert“, sagt die 27-jährige. Dennoch freut sie sich auf kommende Auftritte: „Stimmlich stehe ich vielleicht noch am Anfang, aber die Performance ist meine Stärke.“

Ihr nächstes Ziel ist eine zweite Single. Wann ein Album erscheint, steht allerdings noch in den Sternen des Schlagerhimmels. „Mir ist es wichtig, selbst über alles bestimmen zu können“, sagt Wunder, die bei dem Kölner Label Fiesta Records unter Vertrag steht. „Die Produktion eines gesamten Albums ist allerdings sehr teuer, da müsste ich jemanden finden, der in dieses Projekt investiert. Schon die Single, das Fotoshooting und das Video haben mich viel Geld gekostet, aber dafür habe ich lange gespart“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich will am Ende lieber sagen, ich habe es probiert, statt mich zu fragen, ob ich es nicht einfach hätte versuchen sollen.“ Nur wer wagt, gewinnt – eigentlich auch ein schöner Titel für einen Schlager.