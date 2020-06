Kunstrasen: Bei Viktoria Buchholz ist die Asche verschwunden

Jürgen Schlief drückt aus gegebenem Anlass mal ein Auge zu. Sonst achtet das Viktoria-Urgestein sehr darauf, dass auf der Platzanlage von Viktoria Buchholz alles ordnungsgemäß abläuft. Tom (10) und sein jüngerer Bruder Sam (5) testen schon mal das neue Kleinspielfeld, das wie der große alte Ascheplatz ebenfalls einen Kunstrasen erhalten hat. Die endgültige Abnahme erfolgt in Kürze, Tom und Sam haben ihr Urteil allerdings jetzt schon gefällt: „Ein toller Platz, da kann man super Fußballspielen.“

Umbau während der Corona-Zeit

In aller Stille ist an der Sternstraße innerhalb kurzer Zeit ein echtes Schmuckstück entstanden. Dazu gehören nicht nur die neuen Kunstrasenplätze, auch sonst ist die Spielstätte durch die neue Pflasterung und sonstige Erweiterungen zu einer hochmodernen Sportanlage geworden. Das Ganze geschah in Corona-Zeiten für die Mitglieder fast unbemerkt, die Anlage war nicht nur im Zuge der Baumaßnahmen gesperrt, auch der Spiel- und Trainingsbetrieb ruhte pandemiebedingt.

Der Vereinsvorsitzende vom TuS Viktoria Buchholz Manfred Helten ist voller Lob: „Die Zusammenarbeit verlief reibungslos, am 13. Januar wurde die Baustelle eingerichtet und jetzt ist alles fertig, ich bin sehr froh.“ Heltens Dank gilt aber nicht nur dem erfahrenen Borkener Sportplatzbauer Niehaus, auch die anderen beteiligten Unternehmen haben „einen tollen Job“ gemacht. Auch das Zusammenwirken mit DuisburgSport, dem eigentlichen Auftraggeber und Verpächter der Sportanlage, lief laut Helten problemlos.

Gute Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und Firmen

Thomas Möhring, Manfred Helten und Jürgen Schlief auf dem neuen Kunstrasenplatz von Viktoria Buchholz. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Vorsitzende des Traditionsvereins freut sich ebenfalls, dass die Mitglieder das Projekt nicht nur durch Spenden mitgetragen, sondern auch durch nicht „unerhebliche Eigenarbeit“ an der Gestaltung der runderneuerten Anlage mitgewirkt haben. Als vorteilhaft erwies sich, dass Viktoria-Mitarbeiter Jürgen Schlief während der Bauphase fast ständig vor Ort war und somit als Ansprechpartner für die beteiligten Unternehmen eine wichtige Funktion erfüllte. Nebenbei dokumentierte er auf der vereinseigenen Homepage jeweils den Fortschritt der Arbeiten und informierte so die Mitglieder immer über den neuesten Stand.

Besonders stolz ist Manfred Helten, dass Viktoria einen Kunstrasen erhalten hat, der dem allerneusten Stand entspricht. Das auf Kunstrasen spezialisierte bayrische Unternehmen Polytan hat mit dem in Buchholz verlegten Belag einen der ersten CO2-neutralen Kunstrasen verlegt, der zu 80 Prozent aus biobasiertem PE-Kunststoff besteht. „Einen vergleichbaren Platz gibt es nur noch in Berlin, wir gelten jetzt als Referenz-Objekt“, berichtet Viktorias Vorsitzender.

Eröffnungsfeier im nächsten Jahr

Jürgen Schlief macht deutlich, dass auch Kunstrasenbeläge ziemlich pflegeintensiv sind. Gerade ist das neue Gerät eingetroffen, mit dem der Spezialsand auf die Spielfläche eingebracht wird, damit wird man sich in der nächsten Zeit vertraut machen müssen. Zum erweiterten Gerätepark gehört auch ein neuer Laubbläser, der wird vermutlich ab dem Herbst im Einsatz sein. Zu tun bleibt für die Viktoria-Mitarbeiter also auch in Zukunft genug, denn der Naturrasenplatz wird ja auch weiterhin bespielt.

Die große Eröffnungsfeier wird auf das nächste Jahr verschoben, aber ein Gläschen wird man mit Sicherheit schon mal in Kürze auf das neue „Schmuckstück“ trinken. Manfred Helten: „Das machen wir im kleinen Rahmen, der Termin steht noch nicht fest.“