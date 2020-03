Tempo 30 und bessere Busverbindungen im Duisburger Süden

In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Süd am kommenden Donnerstag gibt es drei Schwerpunktthemen: Nahverkehr, Verkehr und Schule. Hierzu liegen den Politikern folgende Anträge vor:

Antrag der Duisburger Bürgervereine zum Nahverkehr umsetzen

Zwei Anträge bringt die Fraktion Die Linke zum in Duisburg heiß diskutierten neuen Nahverkehrsplan ein. Zum einen will sie erreichen, dass der Antrag des Verbandes Duisburger Bürgervereine zur Verbesserung des ÖPNV in Ungelsheim, Rahm und Bissingheim umgesetzt wird. In Ungelsheim und Rahm litten besonders „Bürger mit gesundheitlichen Einschränkungen“ unter den Änderungen, in Bissingheim geht es der Linken um den Wiederanschluss der Ausbildungswerkstatt der Deutschen Bahn an den Busverkehr.

Der zweite Antrag befasst sich mit Großenbaum und Rahm, wo nach Ansicht der Linken unter anderem der Sittardsberg nur noch umständlich zu erreichen ist und außerdem das Schulzentrum Süd für Schüler „nicht unter einer Fahrzeit von 50 Minuten erreichbar“ sei.

Neue Geschwindigkeitsregelung auf der Münchener Straße

Die SPD greift mit einem Antrag zur Geschwindigkeitsregelung auf der Münchener Straße die Berichterstattung unserer Redaktion auf: Anwohner hatten kritisiert, die zahlreichen Wechsel zwischen Tempo 30 und Tempo 50 auf der Straße seien verwirrend. Dem schließt sich die SPD an und fordert eine einheitliche Tempo-30-Zone von Düsseldorfer Landstraße bis Marktplatz.

Die Straße Am Heidberg, die parallel zur viel befahrenen Bundesstraße B 288 verläuft, will die CDU sicherer gestaltet wissen. Dazu bringt sie einen Antrag in die BV Süd ein, in dem sie unter anderem fordert, die Blendschutzsysteme auf den Leitplanken an der Straße wiederherzustellen. Autofahrer Richtung Ungelsheim würden dort im Dunkeln geblendet, so dass sie Fußgänger und Radfahrer oft erst spät sehen könnten. Außerdem sollen die Schlaglöcher Am Heidberg beseitigt werden und die Sträucher zurückgeschnitten werden.

Warmes Mittagessen an der Sermer Grundschule

Es ist nicht der erste Anlauf für ein warmes Mittagessen an der Sermer Grundschule, aber der nächste: Die Linke beantragt, an der Schule eine Elternbefragung durchzuführen, um herauszufinden, wie viele Eltern für ihre Kinder ein warmes Mittagessen wünschen. Das gibt es dort im Gegensatz zum Beispiel zu den Grundschulen in Mündelheim und Rahm nicht. In der Vergangenheit waren ähnliche Bemühungen für die Sermer Grundschule immer wieder gescheitert.

Ebenfalls mit der Grundschule in Serm befasst sich ein Antrag der CDU. Demzufolge soll der bislang fast ebenerdige Gehweg auf normale Gehweghöhe angehoben werden, um Fahrzeuge davon abzuhalten, den Gehweg parkend zu blockieren. Das gestalte den Gehweg bislang besonders für Schulkinder gefährlich, da sie auf die Straße ausweichen müssten.

Süd Sitzung ab 17 Uhr Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Süd findet am Donnerstag, 5. März, im Sitzungssaal des Bezirksamtes Süd, Sittardsberger Allee 14, statt. Sie beginnt um 17 Uhr mit dem öffentlichen Teil. Dort werden Anträge der Fraktionen diskutiert. Hierzu sind interessierte Zuhörer willkommen.

Regina Dinsing-Hellmann dürfte sich am Donnerstag über ihre neue Tätigkeit als Schiedsfrau für Huckingen, Wanheim und Angerhausen freuen: Die Verwaltung schlägt sie als neue Schiedsfrau vor. Sie ist die einzige Kandidatin. Wird sie gewählt, übernimmt sie das Ehrenamt für zunächst fünf Jahre.