Trotz Corona: Spargel aus Duisburg gibt’s ab Ostersamstag

Duisburg-Mündelheim. Landwirt Lukas Gantefort hofft, Ostersamstag in Mündelheim mit dem Verkauf beginnen zu können. Dabei gelten strenge Sicherheitsbedingungen.

Lukas Gantefort hätte sich bestimmt einen besseren Einstand gewünscht. Seit September 2019 ist der junge Agraringenieur als stellvertretender Betriebsleiter auf dem zur Gutsverwaltung „Wittlaerer Hof“ gehörenden Ellerhof tätig. Jetzt steht die erste Spargelernte unter seiner Regie an. Der 24-Jährige ist optimistisch, obwohl zu Corona-Zeiten auch in der Landwirtschaft nichts mehr so ist, wie es mal war.

Zurzeit wartet er dringend auf Erntehelfer aus Rumänien. „Wir sind in Kontakt, die Anfrage ist gestellt“, erläutert der Landwirt. Und die Zeit drängt. Auch wenn der Spargel sich aufgrund der kalten Nächte noch vornehm zurückhält, die ersten Köpfe wollen schon ans Tageslicht. Der Mündelheimer Rheinbogenspargel gilt unter Spargelfreunden als besondere Delikatesse, auch aus diesem Grund möchte man am Ellerhof das Ostergeschäft schon gerne mitnehmen. Lukas Gantefort hofft, am Ostersamstag mit dem Verkauf im Hofladen beginnen zu können.

Der wird natürlich unter den bekannten hygienischen Sicherheitsbedingungen und Abstandsregelungen durchgeführt. „Wir haben im Laden bereits eine Barriere zur Abstandswahrung eingerichtet, die Kunden werden einzeln eingelassen und unsere Gerätschaften werden ständig desinfiziert.“

Ein bis zwei Wochen dauert die Einarbeitungszeit für Erntehelfer

Trotz der ungeklärten Situation um die dringend benötigten Erntehelfer bleibt der Agrarfachmann zuversichtlich. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass Richard Zielinski – der Pole ist seit Jahren als zuverlässige Ganzjahreskraft auf dem Hof unersetzlich – gemeinsam mit einem Landsmann dem jungen Landwirt hilfreich zur Seite steht. „Wir haben derzeit jede Menge Bewerber, die bei der Spargelernte helfen wollen“, erklärt Gantefort. Aber längst nicht jeder sei für die recht schwere Arbeit geeignet, wie er oftmals feststellen musste: „Das ist schon echte Knochenarbeit, viele sind auch schnell wieder weg.“

Süd Die Öffnungszeiten des Hofladens Der Hofladen auf dem Ellerhof ist während der Spargelsaison (bis Mitte Juni) zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis 16 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr- Adresse: Rheinfeldsweg 18. Mehr Infos: rheinbogen-ellerhof.de

Die Kandidaten, die durchhalten, werden vom Spargelexperten Zielinski in die Kunst des Stechens in einem Zeitraum von „ein bis zwei Wochen“ eingewiesen und sollen mithelfen, die Ernte bis zum Saisonende Mitte Juni zu ermöglichen. Am besten begleitet von dann doch noch eingetroffenen Fachkräften aus Rumänien. Denn dass die 120 Kilogramm Spargel, die ein versierter Spargelstecher pro Tag schafft, auch vom Aushilfspersonal geerntet werden, ist eher unwahrscheinlich.

Insgesamt wird der Spargel auf einer Fläche von fünf Hektar auf dem Ellerhof angebaut. Auf dem einen Hektar großen Feld direkt beim Hof gibt es in diesem Jahr nur grünen Spargel. Das essbare Elfenbein, der weiße Spargel, wächst auf Feldern in Wittlaer auf einer Fläche von insgesamt vier Hektar. Beide Sorten werden im Hofladen während der Saison angeboten.

Die Gastronomie fällt in diesem Jahr wegen Corona aus

Auch bei der Vermarktung steht Lukas Gantefort vor nicht vorhersehbaren Problemen. Der Hofladen hat beim Verkauf des königlichen Gemüses nach wie vor einen hohen Stellenwert. Auch die Belieferung von Supermärkten der Umgebung bleibt ein wichtiges Standbein. Allerdings fällt die Belieferung der ortsnahen Gastronomie in diesem Jahr total aus, da die Betriebe bis auf weiteres geschlossen bleiben. Auch aus diesem Grunde hofft der Agrarfachmann, dass die Kunden dem Mündelheimer Traditionsbetrieb die Treue halten. Immerhin kann man dort nicht nur Spargel erwerben. „Wir führen auch andere regionale Produkte, wie Kartoffeln, Eier, etwas später Erdbeeren. Und wir bieten auch einen passenden Wein zum Spargel an.“