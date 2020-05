Targobank Duisburg: mehr Kredite, mehr Aktien, mehr Festgeld

Das Geschäftsjahr 2020 dürfte aufgrund der Corona-Krise für die Duisburger Targobank nicht so erfolgreich ausfallen. Für 2019 allerdings stellte die Bank am Mittwoch eine gute Bilanz vor: 175,3 Millionen Euro an Konsumentenkrediten hat das Geldinstitut im vergangenen Jahr vergeben, rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch in anderen Bereichen ist das Geschäft der Duisburger Targobank gewachsen.

Auch bei den Spareinlagen legte die Bank zu. Im ersten Halbjahr 2019 stiegen sie um fünf Prozent auf 51,3 Millionen Euro. An Tagesgeldern legten die Kunden 66,8 Millionen Euro an, ein Plus von sieben Prozent. Als nicht so schnell verfügbare Festgeld legten die Kunden mit 17,5 Millionen Euro deutlich weniger an, dafür aber mit einem starken Zuwachs von 26 Prozent. Das Depotvolumen bei der Targobank Duisburg stieg ähnlich stark: um 23 Prozent auf 110,7 Millionen Euro.

Targobank Duisburg: Mehr Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Aktienfonds

Eine stärkere Nachfrage verzeichnet die Targobank Duisburg nach grünen und nachhaltigen Aktienfonds. Entsprechend habe die Bank ihr Angebot in diesem Bereich „deutlich ausgebaut“, sagt der Duisburger Vertriebsdirektor Dirk Volk.

Zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäft der Bank gibt es noch keine Angaben. Vieles hänge von der Dauer der verhängten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft ab. Das Geschäft auch in der Duisburger Filiale sei zwar weitgehend eingestellt, der Online- und Telefonservice habe aber vieles auffangen können.

In Duisburg betreute die Targobank zum 31. Dezember 2019 rund 51.300 Kunden und führte 21.200 Girokonten.