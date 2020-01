Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Therapie für Patienten mit Grunderkrankungen

Die allogene Stammzelltransplantation ist eine kurative (heilende) Therapie für Leukämie-Patienten, die außerdem unter anderen hämatologischen Grunderkrankungen leiden. Sie wird an onkologischen Zentren, überwiegend Universitätskliniken, durchgeführt.

Mit PD Dr. Götz Ulrich Grigoleit ist am Helios-Klinikum nun ein Chefarzt für die Hämatologie und Onkologie mit einer besonderen Expertise im Bereich der allogenen Stammzelltransplantation tätig. Der Nachfolger von Prof. Dr. Carlo Aul war zuvor seit 2008 oberärztlich und ab 2012 als Leiter des Schwerpunktes allogene Stammzelltransplantation am Uniklinikum Würzburg tätig und bringt die notwendige Erfahrung mit, um die Stammzelltransplantation am Helios St. Johannes zu etablieren.