Tödliches Feuer in Duisburg: Rauchmelder schlugen Alarm

Bei dem Feuer in Duisburg-Untermeiderich starb am Montagabend ein 41-Jähriger.

Duisburg Ein 41-Jähriger ist bei einem Feuer in Duisburg ums Leben gekommen. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und hat erste Erkenntnisse.

Nach dem tödlichen Feuer im Duisburger Stadtteil Untermeiderich laufen bei der Polizei die Ermittlungen. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Metzer Straße war am späten Montagabend ein Brand ausgebrochen. .

Kurz nach dem Unglück hatten sich Nachbarn gemeldet und von angeblich fehlenden Rauchmeldern in dem Brandhaus berichtet. Diese Info dementierte allerdings Polizeisprecherin Stefanie Bersin am Mittwoch: "Zeugen haben das Alarmsignal der Rauchmelder gehört", erklärte sie.

Tödliches Feuer in Duisburg: Kripo geht von Brandstiftung aus

Kurz nach 22 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil aus der Erdgeschosswohnung Rauch quoll. Die Feuerwehr konnte bis auf den 41-Jährigen alle Bewohner aus dem Eckhaus retten, eine 83 Jahre alte Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Kripo geht derzeit von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung aus. Mit weiteren Erkenntnissen rechnen die Ermittler in den kommenden Tagen.

Das Mehrfamilienhaus ist durch die Folgen des Feuers derzeit nicht bewohnbar.