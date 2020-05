Duisburg. Ein Trio hat in einem Duisburger Supermarkt einen Kinderwagen als Beuteversteck genutzt. Ein Mitarbeiter konnte die Drei stoppen.

Zwei Schwestern (19, 21) und ein Freund (24) haben am Mittwochabend, 27. Mai, gegen 21.15 Uhr einen Kinderwagen als Beuteversteck in einem Supermarkt genutzt. As sie den Markt an der Berliner Straße in Duisburg-Obermeiderich verließen, löste der Diebstahlsdetektor aus. Ein Mitarbeiter (31) stoppte das Trio und bat es, noch einmal durch die Kontrolle zu laufen.

Die Drei sollen sich nach Angaben der Polizei geweigert und ihn als „Scheiß Ausländer“ beschimpft haben. Sie sollen ihm mit dem Kinderwagen, in dem die eineinhalbjährige Tochter der 21-Jährigen saß, gegen die Beine gefahren sein und an seinen Armen gezerrt haben.

Rangelei mit einem Mitarbeiter des Duisburger Supermarkts

Bei der Rangelei verletzte sich der 31-Jährige an der Hand. Gemeinsam mit zwei weiteren Angestellten konnten er die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In einem Fach des Kinderwagens fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut: drei Dosen Whiskey Cola und eine Testflasche Parfüm. Jetzt müssen sich die Schwestern und der Freund mit einer Anzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]