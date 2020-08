UCI: Filmprogramm in Duisburg startet mit Thriller "Tenet"

So voll wie im letzten Jahr bei "Der letzte Bulle" wird es vorläufig nicht in den Kinosälen

Duisburg Die UCI-Kinokette hatte schon für Juli einen Neustart nach der Corona-Zwangspause geplant. Wiedereröffnung in Duisburg am 24. August.

Das UCI-Kino am Hauptbahnhof öffnet wieder am Montag, 24. August. Das hat die Kinokette am Montag angekündigt. Eigentlich sollten nach der Corona-Zwangspause schon im Juli wieder in Duisburg Filme gezeigt werden, doch dann wurde der Neustart verschoben. Als Grund wurde die Verschiebungen der für den Sommer geplanten Blockbuster "Mulan" und "Tenet" angegeben.

Im Programm steht ab Mittwoch, 26. August, vorläufig nur der Thriller „Tenet“ von Regisseur Christopher Nolan, am 2. September soll das Liebesdrama "After Truth" als "Women's Night" dazu kommen, ab 10. September gibt es drei Vorstellungen der Banddoku "BTS - Break the Silence" aus Korea, am 16. September ist die deutsche Komödie "Hello again - ein Tag für immer" geplant, so der Fahrplan laut Hompage. Weitere Termine sollen ab Dienstag, 25. August, in der Programmvorschau benannt werden.

Abstand, Maskenpflicht, gestaffelte Filmstarts

Es gelten die Sicherheitsregeln: Maskenpflicht, Mindestabstand von 1,5 Metern mit freien Plätzen zwischen den Sitzen, am Platz darf die Maske abgelegt werden. Empfohlen wird der Online-Ticketkauf, der für "Tenet" ab sofort unter uci-kinowelt.de startet. Die Vorstellungen beginnen nach gestaffelten Uhrzeiten. Möglichkeiten zur Desinfektion sind vorhanden, Snacks wieder im Angebot.

Das UCI in Duisburg verfügt über acht Kinosäle mit insgesamt fast 2000 Plätzen, von denen ein Drittel belegt werden können.