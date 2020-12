Überfall auf Kiosk in Duisburg: Täter schlagen Mitarbeiterin

Die Polizei sucht nach einem Überfall in Duisburg-Friemersheim nach zwei Tätern.

Duisburg Zwei Männer haben in Duisburg einen Kiosk überfallen und eine Mitarbeiterin krankenhausreif geschlagen. Kripo prüft Zusammenhang zu zweiter Tat.

Zwei Unbekannte haben am zweiten Weihnachtstag in Friemersheim einen Kiosk überfallen. Die Polizei sucht nach ihnen und prüft den Zusammenhang zu einer weiteren Tat.

Als eine Mitarbeiterin den Kiosk am Friemersheimer Markt gegen 23.15 Uhr abschließen wollte, wurde sie plötzlich von dem Duo bedrängt. Einer der Täter schlug der 38-Jährigen ins Gesicht, im Anschluss durchwühlten die Männer den Verkaufsraum und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten als Beute.

Nach Überfall: Ermittler prüfen Zusammenhang zu weiterer Tat im Duisburger Westen

Die 38-Jährige alarmiert direkt nach dem Überfall die Polizei. Retter brachten sie in ein Krankenhaus, dort wurde die Frau ambulant behandelt.

Die Ermittlungen zu der Tat laufen. Die Kripo sucht Zeugen, die die etwa 35 Jahre alten Räuber im Bereich des Kiosks beobachtet haben. Laut Beschreibung trugen sie dunkle Parker mit Fellkragen und schwarze Mützen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.

Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Polizei, ob die Täter auch für den Überfall auf eine Trinkhalle an der Herderstraße in Rheinhausen am 21. Dezember verantwortlich sind. Dort bedrohte ein Duo eine 56-Jährige mit einer Schusswaffe und fesselte sie.