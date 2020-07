Einbruch Unbekannte brechen in Kita in Duisburg-Rheinhausen ein

Duisburg. Die Polizei sucht nach Einbrecher, die in eine Kita Rheinhausen eingestiegen sind. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten Schränke.

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in die Kita Rheinpiraten in Rheinhausen eingebrochen.

Die Täter schlugen an der Einrichtung an der Schwarzenberger Straße eine Fensterscheibe ein, verschafften sich so Zutritt und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, ist laut Polizei noch unklar.

Einbruch in Duisburger Kita: Kripo ermittelt

Die Ermittler vermuten, dass die Einbrecher zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 6.10 Uhr am Montag zugeschlagen haben. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]