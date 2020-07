Ermittlungen Unbekannter schießt in Duisburg-Neumühl auf Linienbus

Duisburg. Mit einer Softairwaffe oder eine Zwille hat ein Unbekannter in Duisburg-Neumühl auf einen Bus geschossen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend an der Gartenstraße in Neumühl auf einen Linienbus geschossen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei muss der Täter dabei um 18.20 Uhr eine Zwille oder Softairwaffe benutzt haben. Das Geschoss beschädigte eine Scheibe. Insassen in dem Bus wurden nicht verletzt.

Schuss auf Linienbus: Kripo Duisburg ermittelt

Das Kriminalkommissariat 11 sucht nun nach dem unbekannten Schützen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

