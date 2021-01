Unfall im Schnee: Zwei junge Frauen in Duisburg verletzt

Duisburg. Als es anfängt zu schneiden, schleudert das Auto in Duisburg-Rheinhausen gegen einen Baum. Polizei misst nach: Zwei Reifen abgefahren.

Schneeglätte und abgefahrene Reifen waren wohl die Ursachen für einen Unfall, bei dem in der Nacht zu Sonntag zwei junge Frauen verletzt wurden. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin (beide 21) waren in der Nacht zu Sonntag, 24. Januar, um 2.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Rheinhausen unterwegs. Als es begann zu schneien, kam der Nissan Micra von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und schleuderte dann über die Straße. Die Airbags lösten aus. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Rettungswagen brachten die beiden Frauen ins Krankenhaus. Eine der beiden musste die Nacht dort verbringen, die andere wurde ambulant behandelt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass zwei Reifen mit weniger als 1,6 Millimetern nicht genügend Profiltiefe hatten.

