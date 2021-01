Unfall in Duisburg: Autofahrerin (23) missachtet Vorfahrt

Die Polizei ist am Donnerstag zu einem Fall in Duisburg-Kaßlerfeld gerufen worden.

Duisburg Eine Frau (23) hat mit ihrem Fiat einem Daimler-Fahrer in Duisburg-Kaßlerfeld die Vorfahrt genommen. Sie musste nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Eine 23-Jährige ist nach einem Unfall am Donnerstag, 7. Januar, gegen 18 Uhr in Duisburg-Kaßlerfeld zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fiat-Fahrerin hatte nach Angaben der Polizei im Einmündungsbereich der Straßen "Auf der Höhe" und "Am Ruhrdeich" beim Linksabbiegen auf den Ruhrdeich einem von links kommenden Daimler-Fahrer (54) die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.

