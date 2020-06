Ungepflegte Gräber: Stadt Duisburg veröffentlicht 372 Namen

So viele ungepflegte Gräber gibt es in Duisburg

In Duisburg gibt es 17 kommunale Friedhöfe. Für 60.000 Grabstätten gibt es ein Nutzungsrecht, rund 28.000 Grabstätten werden zurzeit nicht genutzt.

Der Flächenverbrauch wird seit Jahren geringer, weil inzwischen zwei Drittel der Verstorbenen in einer Urne bestattet werden und nur ein Drittel im Sarg.

Eine Grabstelle in einem Wahlgrab kostet laut Friedhofsgebührensatzung 1385 Euro für 20 Jahre.

Im Amtsblatt sind insgesamt 372 Namen aufgelistet, deren Gräber verwahrlost sind: Auf dem Friedhof am Sternbuschweg sind es vier Familiennamen, auf dem Waldfriedhof einer, Buchholz fällt mit 33 Namen auf, Trompet meldet 10, Rumeln 22, der Parkfriedhof 29, der Friedhof Mühlenberg 73, in Friemersheim sind es 24, in Alt-Walsum 8, in Aldenrade 43, auf der Fiskusstraße 6, am Nordfriedhof 14, am Ostacker 11 und auf der Bügelstraße 26.