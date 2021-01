Die Flure im Duisburger Gerichtsgebäude. Am Mittwoch fiel das Urteil im Prozess nach einer Gewalttat bei einem Hobby-Kick in Duisburg-Laar.

Körperverletzung Urteil im Prozess um Attacke auf Schiedsrichter in Duisburg

Duisburg. Beim Fußballspiel zwischen Inter und "Sturmtrupp" wurde der Schiedsrichter niedergeschlagen. Die Zeugenaussagen erschwerten die Urteilsfindung.

Beim Freizeit-Fußball schlagen die Emotionen nicht selten hohe Wellen. Bei einer Begegnung der Hobby-Mannschaften Inter Duisburg und Duisburger Sturmtrupp in Laar endete das am 22. Juni 2019 mit einem verletzten Schiedsrichter. Der 37-Jährige wurde hinterrücks niedergeschlagen und verletzt. In diesem Zusammenhang war einem 27-Jährigen aus Hochfeld gefährliche Körperverletzung vorgeworfen worden. Doch auch nach zwei Verhandlungstagen blieb die Beweislage widersprüchlich.

Zu der Auseinandersetzung war es gekommen, nachdem Sturmtrupp im Kampf um einen örtlichen Pokal einen vermeintlichen Ausgleichstreffer gegen Inter erzielte. Doch der Schiedsrichter erkannte das Tor wegen eines Regelverstoßes ab und brach wegen rüder Proteste zuletzt das Spiel ab.

Zeugen lieferten sehr unterschiedliche Darstellungen ab

Unmittelbar danach fand sich der 37-Jährige auf dem Aschebelag des Platzes wieder. Wer ihn von hinten niederschlug und ihm so eine Gehirnerschütterung zufügte und wer ihm einen Tritt mit einem Fußballschuh versetzte, der einen hässlichen Abdruck hinterließ, sah der Geschädigte nicht. Als Konsequenz des Vorfalles gab er seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Schiedsrichter für DFB und Hobby-Kicker nach 19 Jahren auf.

Die Zeugen zeichneten bis zuletzt ein sehr widersprüchliches Bild des Geschehens. Nur einer hatte angeblich genau gesehen, dass der Angeklagte von hinten zwei Mal auf den Hinterkopf des Schiedsrichters schlug.

Andere konnten gar nichts dazu sagen, wer bei dem allgemeinen Tumult auf dem Platz wann was getan hatte. Mehrere Zeugen, darunter nicht nur Mannschaftskameraden des Angeklagten, sondern auch ein Schiedsrichterassistent, waren sich dagegen recht sicher, dass der 27-Jährige einer der wenigen gewesen war, die sich nicht sofort ins allgemeine Getümmel gestürzt hatten.

Gericht entschied im Zweifel für den Angeklagten

Der Staatsanwalt war am Ende der Beweisaufnahme dennoch von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Er beantragte acht Monate mit Bewährung.

Anders der Verteidiger: Man könne doch nicht pauschal an allen entlastenden Zeugenaussagen zweifeln und eine Verurteilung leidglich auf die Angaben eines Zeugen stützen. Er forderte Freispruch. Der Angeklagte brach im letzten Wort sein Schweigen: „Wenn ich das getan hätte, hätte ich mich entschuldigt.“

Auch das Schöffengericht sah zu viele Widersprüche in den unterschiedlichen Darstellungen. In Anwendung eines ehernen juristischen Grundsatzes wirkten sich die Zweifel für den Angeklagten aus. Er wurde auf Kosten der Staatskasse vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen.

