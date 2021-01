Vorsicht, Baustelle: Trickbetrüger schlagen in Duisburg zu

Duisburg. Falsche Handwerker haben in Röttgersbach zugeschlagen. Für ihre Masche nutzten die Täter eine Baustelle in Nähe zum Duisburger Wohnhaus.

"Wegen einer Baustelle müssten Sie das Wasser abstellen": Mit dieser Begründung haben sich zwei Trickdiebe am Dienstag in Duisburg Zutritt zu einer Wohnung einer Seniorin verschafft.

Gegen 15.15 Uhr standen die Unbekannten vor der Tür der 84-Jährigen an der Straße "Am Tellmannshof" in Röttgersbach. Weil es in der Nähe tatsächlich eine Baustelle gibt, schöpfte die Seniorin zunächst keinen Verdacht. Sie ließ die falschen Bauarbeiter deshalb herein. Während einer der beiden mit der 84-Jährigen ihre Daten abglich, ging der andere durch die Wohnung und drehte die Heizung ab. Danach lief das Duo in Richtung Schlachthofstraße davon.

Trickbetrüger in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Dass die beiden keine anderen Wohnungen oder Häuser ansteuerten, kam der Duisburgerin seltsam vor. Sie bemerkte, dass ihr Portemonnaie fehlt und rief die Polizei. Die beiden Täter sind jeweils 1,80 Meter groß. Sie trugen grau-grüne Latzhosen, dunkelgraue Caps und dunkle Masken. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter 0203/2800 melden.

Immer wieder schaffen es Trickbetrüger, ältere Menschen hinters Licht zu führen und ihr Vertrauen zu missbrauchen. Die Polizei bittet deswegen Senioren, achtsam zu sein und am besten keine fremden Menschen in die eigenen vier Wände zu lassen. Für Angehörige gilt: Sprechen Sie immer wieder mit ihren Verwandten über die unterschiedlichen Maschen der Trickbetrüger.