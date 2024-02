Am Duisburger Güterbahnhof laufen die Aufbauarbeiten für ein großes Festzelt.

Festzelt Warum am Duisburger Güterbahnhof ein Zelt aufgebaut wird

Duisburg Am Duisburger Güterbahnhof wird schon wieder ein großes Zelt aufgebaut. Diesmal ist es nicht für den Zirkus Flic Flac. Bald wird dort gefeiert.

Nanu? Erst vor Kurzem hat derZirkus Flic Flac abgebaut, da wird an der gleichen Stelle am Güterbahnhof schon wieder ein großes Zirkuszelt errichtet. Der 1700 Quadratmeter überdeckende Viermaster ist allerdings nicht für Akrobaten und Artisten gedacht, sondern für die Duisburger Narren. An drei tollen Tagen soll dort gefeiert werden.

Los geht es am Altweibertag, 8. Februar, wenn der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) zu Rathaussturm und Altweiberparty – auch Männer – einlädt. Um 11.11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) geht es Oberbürgermeister Sören Link an die Krawatte.

Party nach dem Rosenmontagszug im Duisburger Festzelt

Am Karnevalssonntag führt der Gentlemen‘s Club ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) beim Herrenfrühschoppen im Zelt Regie. Das Programm bietet viel Musik, darunter die „Swinging Fanfares“, die rockige Band „Bourney“ und „Cologne Unplugged“. Freunde tänzerischer Darbietungen dürfen sich auf die „Fauth Dance Company“ freuen. Karten (ab 39 Euro) können bei einer Telefon-Hotline unter 0203 289 011 19 bestellt werden.

Am Rosenmontag öffnet das Zelt ab 15 Uhr seine Pforten. Bei der After-Zug-Party sorgen „Boerney und die TriTops“ und die „Stark reduzierten Einzelstücke“ für Stimmung. Mehrere Kapellen aus dem Rosenmontagszug werden noch einmal aufspielen.

Je nachdem, wann sie eintreffen und ob sie noch können. Und schließlich wird auch tränenreich Abschied genommen von Prinz Matthias I. und der Duisburger Kinderprinzencrew. Karten kosten 10 Euro. Bestellt werden können sie per Mail unter kartenbestellung@hdk-ev.de.

