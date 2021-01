Die Wirtschaftsbetriebe holen Weihnachtsbäume an zwei Terminen pro Duisburger Stadtteil ab.

Müllabfuhr Weihnachtsbäume: An diesen Terminen holen die WBD sie ab

Duisburg. Die Wirtschaftsbetriebe holen Weihnachtsbäume pro Stadtteil an zwei Terminen ab. Für 2021 gibt es Änderungen bei der Mülltonnenleerung.

Allmählich wechseln die Weihnachtsbäume in Duisburg ihren Standort vom Wohnzimmer an den Straßenrand. Für jeden Stadtteil gibt es zwischen dem 4. und 16. Januar zwei feste Abholtermine der Wirtschaftsbetriebe. Diese sind:

Montag, 4.und 11. Januar: Baerl, Duissern, Ehingen, Fahrn, Mündelheim, Rahm, Röttgersbach, Serm, Ungelsheim, Untermeiderich, Wehofen.

Dienstag, 5. und 12. Januar: Aldenrade, Alt-Walsum, Buchholz, Huckingen, Hüttenheim, Mittelmeiderich, Obermarxloh, Rumeln-Kaldenhausen.

Mittwoch, 6. und 13. Januar: Alt-Hamborn, Laar, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Obermeiderich, Ruhrort, Vierlinden, Wanheim-Angerhausen, Wanheimerort.

Donnerstag, 7. und 14. Januar: Alt-Homberg, Asterlagen, Bergheim, Bissingheim, Hochfeld, Neumühl, Oestrum, Overbruch, Wedau, Winkelhausen.

Freitag, 8. und 15. Januar: Beeck, Beckerwerth, Bruckhausen, Friemersheim, Großenbaum, Hochemmerich, Hochheide, Marxloh, Rheinhausen-Mitte.

Samstag, 9. und 16. Januar: Altstadt, Dellviertel, Kaßlerfeld, Neuenkamp.

Wirtschaftsbetriebe Duisburg: Nur so darf ein Weihnachtsbaum an den Straßenrand

Die Bäume müssen ungeschmückt an den Straßenrand gestellt werden. Den Verkehr dürfen sie nicht behindern oder gefährden. Wer nicht auf die Abholtermine warten will, kann seinen Weihnachtsbaum auch kostenlos an einem der vier Recyclinghöfe der Wirtschaftsbetriebe abgeben.

Das ändert sich bei der Leerung der Mülltonnen in Duisburg 2021

Eine Änderung gibt es für das Jahr 2021 bei der Leerung der Mülltonnen. Weil es im vergangenen Jahr 53 statt wie üblich 52 Kalenderwochen gab, folgt mit Kalenderwoche 1 im neuen Jahr eine ungerade Woche auf eine ungerade Woche. Daher werden Behälter, die 2020 in einer ungerade Kalenderwoche geleert wurden, in diesem Jahr in einer geraden Kalenderwoche geleert, und umgekehrt. Es ändert sich nur die Woche, der Leerungsrhythmus bleibt gleich.

Eine Übersicht über alle Leerungstermine bieten der Abfallkalender der WBD und die WBD-Abfall-App.

