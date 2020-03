Josef Kun war ein Kumpeltyp und bei den Arbeitern beliebt. Er fuhr mit seinem Mercedes 600 an der Baustelle vor, holte aus dem Kofferraum eine Kiste Bier und Zigaretten und machte mit seinen Leuten Mittag. So erinnern sich Zeitzeugen an den 1931 in Homberg geborenen Bauunternehmer, der in den 70er Jahren mit den Weißen Riesen in Hochheide seine Vision für das Wohnen im Jahr 2000 realisieren wollte. Ausgerechnet an seinem 89. Geburtstag am 29. Februar ist er nun in Bayern verstorben.

Untersuchungsausschuss im Landtag

Er selbst kam aus einfachen Verhältnissen. „Vier Jahre ging er in die Volksschule, dann auf den Bau. Als Geselle setzte er für andere Ziegel, als Polier sein eigenes Fundament. Er sparte 12.000 Mark und wurde Unternehmer“. So brachte der Spiegel schon 1971 das Leben des Baumogul auf den Punkt, als im Düsseldorfer Landtag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden sollte, um einem Korruptionsverdacht nachzugehen.

Schon damals unkten einige: Dem steilen Aufstieg könnte nun der jähe Fall eines Imperiums mit 4500 Mitarbeitern und einem Auftragsvolumen von 2,8 Milliarden Mark folgen. Als Gerüchte über Kungelei und Korruption sich erhärteten, gingen Partner auf Distanz, Gemeinden stornierten Aufträge, Banken bremsten Kredite.

„Wenn ein Haufen Idioten Beschlüsse fasst...“

Die Parteienlandschaft hat das SPD-Mitglied ausgiebig gepflegt, sein Bruder war Mitglied der CDU und auch die FDP wurde mit Spenden bedacht. „Ohne Kontakte und Beziehungen ist der Kun nicht lebensfähig“, sagt er selbst über sich.

Politik und Profit

Baumogul Josef Kun beim Presse-Termin. Foto: Archiv / NRZ

Eine unbedachte Aussage zur Kompetenz der Lokalpolitik brachte den Konzern mit rund 30 Einzelunternehmen in gefährliche Schieflage: „Für Sie ist das vielleicht gültig, wenn ein Haufen Idioten einen Beschluss fassen. Mir ist das zu blöde. Der Städtebau zum Beispiel kann doch nicht bei einem Ortsverein wie von Kaninchenzüchtern diskutiert werden.“ Wenn nicht, wie denn dann, lautete dann die Frage der Steuerfahnder und Staatsanwälte. Mehrere Genossen standen damals im Verdacht, ihre Doppelfunktion zwischen Politik und Profit zu eigenen oder anderem Nutzen rechtswidrig oder zumindest unangemessen missbraucht zu haben.

Der Erfolg stand auf tönernen Füßen

Zwischenzeitlich waren auch unseriöse Finanzierungswege entlarvt worden. Trotz Schulden gründete der hemdsärmelig und jovial auftretende Sohn einer Bergarbeiterfamilie 1952 das erste Unternehmen, um vom Bauboom der Nachkriegszeit zu profitieren. Es stand von Beginn an auf tönernen Füßen. Kun versuchte, die Verbindlichkeiten mit immer neuen Krediten zu bedienen.

Krachendes Ende im Juli 1973 - 560 Millionen Schulden

Zur Umgehung des Kreditgesetztes hatte der clevere Kaufmann seine Unternehmen mit Strohmännern besetzt, die Banken halfen mehr als üblich. Mehrere Zehntausend Wohnungen soll er gebaut, 3500 Arbeiter beschäftigt und 560 Millionen Schulden angehäuft haben, als sein Imperium im Juli 1973 dann krachend zusammenbrach. Die Weißen Riesen waren damals noch Baustelle. Sechs Jahre später wurde er zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Auch andere stolperten über ihn, wie der ehemalige Moerser Stadtdirektor Wilhelm Jansen, der ebenfalls wegen Bestechlichkeit zu Haft und Geldstrafe verurteilt wurde. In der Konzernzentrale an der Moerser Straße in Hochheide sitzt heute die Wasserschutzpolizei.

Die Weißen Riesen standen für Josef Kun für das neue Wohnen im Jahre 2000

Der Kampf um die Siedlung Rheinpreußen

Reinhard Stratenwerth vom Freundeskreis Historisches Homberg ist froh, dass Kun in Hochheide seine Pläne nicht zur Gänze realisieren konnte und ein kleiner Teil der Rheinpreußen-Siedlung mit rund 550 Wohnungen erhalten bleiben konnte. Das war ein harter Kampf an verschiedenen Fronten. 1200 Wohnungen waren Ende der 60er Jahre abgerissen worden. Ende der 70er Jahre wollte die Frankfurter BHF Bank, eine der Hauptgläubiger, durch eine Bebauung der Restfläche Geld machen. Die Bewohner, die ihre einfachen, aber günstigen Wohnungen behalten wollten, wehrten sich vehement.

18 Tage Hungerstreik

Sie waren mit Mieterhöhungen zugunsten der Gläubiger bereit und traten sogar in einen 18-tägigen Hungerstreik. „Die Stadt hat sich damals auch teilweise schäbig verhalten“, erinnert sich Stratenwerth, so habe man zahlreiche Süßigkeiten auf dem Tisch ausgebreitet, als die hungernden Bewohner kamen. Sie hatten große Transparente aus Bettlaken bemalt. „Das größte bekommen wir jetzt für unser Heimatmuseum“, freut er sich. Das Land übernahm dann mit 27 Millionen Mark 85 Prozent der Verbindlichkeit, die Stadt den Rest.

Stratenwerth erinnert an Kuns großen Reitstall. Reichtum hat er zelebriert. Gerd Wiltfang wurde hier für seine Goldmedaille 1972 aufgebaut. „Am Bismarckplatz gab es einen großen Empfang. Da sind sie mit der Kutsche vorgefahren.“