Corona: Rheinhauser Kirchenmusiker orgelt online auf Youtube

Nicht nur das Haptische fehlt: Denn manch einer vermisst das liebevoll gestaltete, vierseitige Konzertbeiheft, das Ludger Morck zu jeder seiner Freitagsmusiken mit vielen Informationen zu Komponisten und Titeln selbst entwirft. In der Christus-König-Kirche fehlt auch das Knistern, das dann beim Umblättern der Seiten im Heft entsteht. Doch ein spannendes Knistern bleibt. Zumindest für Ludger Morck. Das Konzert des Kirchenmusikers ist erstmals live bei Youtube im Internet zu sehen.

Mehrere Kameras sind auf den Organisten gerichtet – 60 Minuten hautnah

Unten ist eine leere Kirche zu sehen – am gleichen Tag, an dem die Wallfahrt in Kevelaer mit 150 Gottesdienstbesuchern in der Marienbasilika feierlich eröffnet wurde. Auf Abstand. Doch Ludger Morck hält von dem Abstand nicht viel, ist fortan über 60 Minuten hautnah zu sehen. Eine Kamera fokussiert seine Finger am Spieltisch, jeder eindringliche Basslauf zeigt die blitzenden Schuhe des Organisten unten an den Fußpedalen auf dem Bildschirm. Nervosität ist dem Kirchenmusiker nicht anzumerken. „Ich habe ja auch schon Konzerte gespielt, da wurde ich unten für die Besucher auf einer Leinwand gezeigt“, kann der 57-Jährige seine Bildschirmerfahrung nicht verbergen.

Los geht es mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach, das mit treibendem Impetus Appetit auf die nächsten Stücke vermittelt. Es geht über „Erschienen ist der herrlich Tag“, das der Barockkomponist Johann Friedrich Walther als fünfteiligen Vers geschrieben hat.

Morck spielt als Kernstück dieser Freitagsmusik die „Sonate VI“ in d-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die auf der Melodielinie eines Liedes aus der Feder von Martin Luther, nämlich, „Vater, unser im Himmelreich“, fußt. Und genauso gebetsartig wird es von Ludger Morck mit vielen Variationen und romantischen Verzierungen interpretiert, während sein Sohn Lukas für ihn die Noten umblättert. Zum Ende folgt das versöhnliche „Ave Maria“ von Bach/Gounod.

Kommentare ersetzen den Applaus

Und wie ist es bei so einem Online-Konzert um den Applaus bestellt? Hier sind die Kommentare unter dem Youtube-Video des Künstlers täglich Brot. Während der Liveübertragung sind bis zu 98 Follower dabei, eine Zahl, die im Mittel bei jedem seiner Konzerte in die Christus-König-Kirche nach Rheinhausen kommt. 25 Kommentare – von „Super“ bis „Außerordentlich gut – stehen in der Timeline. Oft steht einfach nur „Weiter so“, versehen mit einem Smiley. Und mal sehen, vielleicht macht Ludger Morck ja tatsächlich online weiter, mit einem Lächeln in die Kamera.