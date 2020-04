Das Kaufhaus Nünninghoff in Homberg wird herausgeputzt

Mit dem Einzug der Einzelhandelskette Tediin das ehemalige Homberger Kaufhaus Nünninghoff war das erste Ergebnis der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes von 1907 bereits im Sommer des letzten Jahres zu sehen. Nun geht es an dem eigentlichen historischen Kaufhausgebäude weiter. Das grenzt an Augustastraße und Viktoriastraße und ist seit ein paar Tagen komplett eingerüstet.

Ziegeln nach historischem Vorbild

Die historische Fassade wird genauso erneuert, wie Fenster und Dach. „Diese Woche planen wir den Abriss, in der kommenden Woche den Neuaufbau mit Biberschwanzziegeln“, sagt der zuständige Dachdeckermeister Markus Kampen. Diese Dachziegeln waren auch auf dem historischen Dach und sind bereits auf dem benachbarten Kultur- und Freizeitzentrum zu sehen. „Die Fassade haben wir auch bereits mit einem Hochdruckreiniger vom alten Dreck befreit“, sagt Kai Mann. Er ist Geschäftsführer und Miteigentümer der „Dr. Brögmann Mann Grundstücksgemeinschaft“ mit Sitz in Krefeld, die den gesamten Komplex im Jahr 2014 gekauft und im Mai 2015 übernommen hat.

Die Fassade hat zahlreiche interessante Details. Gebaut wurde das Haus 1907 Foto: Ulla Michels / FFS

Als nächstes kommen die Fenster an die Reihe. Insbesondere die charakteristischen Rundbogenfenster sollen in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben. „Die Fenster wirken von außen zwar so, als seien sie total kaputt, aber das Holz befindet sich in einem guten Zustand, nur die Farbe blättert ab“, sagt Mann. Diese soll nun entfernt werden und in Absprache mit dem städtischen Denkmalamt durch einen neuen Anstrich ersetzt werden. So soll es auch mit der reich verzierten Fassade in Richtung Viktoria- und Augustastraße geschehen.

Den Schriftzug „D. Nünninghoff“ will Mann auch erhalten. Die Putzfassade in Richtung Bismarckplatz und im hinteren Bereich des Gebäudes müsse allerdings intensiver behandelt werden und im straßenabgewandten Teil sogar erneuert werden. Neben dem eigentlichen Kaufhaus mit der Adresse Augustastraße 46 gehört auch das ebenfalls denkmalgeschützte Nachbarhaus Hausnummer 44 von 1905 zu dem Komplex. Außerdem ein etwas neueres Gebäude aus den 60ern Richtung Bismarckplatz. Insgesamt verfügt der Komplex über 2450 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche.

Große Wohnungen sind gefragt

Neben der Lager- und Verkaufsfläche im Erd- und Obergeschoss gibt es noch sieben Wohnungen in den historischen Gebäuden und zwölf Wohnungen im „Neubau“. Tedi befindet sich im Erdgeschoss aller drei Gebäude. Für die zwei Wohnungen im Dachgeschoss der Augustastraße 46, die mit 136 und 91 Quadratmetern ziemlich groß sind, gebe es schon viele Interessenten. „Der Bedarf gerade an großen Wohnungen ist in Homberg hoch“, sagt Mann.

Förderung des Bundes

Geplant ist eine ungefähre Bauzeit von zehn Wochen für den ersten Bauabschnitt (Augustastraße 46), danach weitere fünf Wochen für den zweiten Bauabschnitt (Augustastraße 44). Zum Abschluss soll das Gebäude am Bismarckplatz aus den 60ern von außen saniert werden. Insgesamt 276.000 Euro Bundesmittel gehen für die Sanierung nach Homberg. Die gleiche Summe steuert der Eigentümer bei. Dazu noch weitere 70.000 Euro für Zusatzarbeiten.

Kai Mann ist optimistisch: „Es gibt hier einige Möglichkeiten in Homberg. Dafür würde ich auch bereit stehen." Er hofft mit der Sanierung des Kaufhauses Nünninghoff nicht nur die Innenstadt von Alt-Homberg zu verschönern, sondern auch weitere Eigentümer benachbarter Häuser für Sanierungen zu begeistern, er will quasi einen positiven Domino-Effekt auslösen.