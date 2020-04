Der rappende Figaro von Friemersheim auf YouTube

Duisburg-Rheinhausen. Friseure dürfen wegen Corona erst am 4. Mai öffnen. Andrea Messina aus Duisburg macht aus der Not einen selbstironischen Song auf YouTube.

„Ich mach jezz Para“, singt Andrea Messina in seinem jüngst auf YouTube veröffentlichten Hip-Hop-Video. Dort rappt der Friemersheimer Meisterfriseur als King Akragas ironisch davon, wie es wäre jetzt das große Geld als Haareschneider zu machen. Ein Traum, der ihm noch bis zum 4. Mai verwehrt bleiben muss - denn dann erst kann er seinen Friseurbetrieb „Capelli Connection“ wieder öffnen. „Momentan mache ich eher Miese“, raunzt der sympathische Friseur, der sechs Wochen lang im Job pausierte. Para ist der Slangbegriff der Hip-Hop-Szene für das große Gold.

„Den Fön in Hand - Frisur prägnant“

Auch wenn er seiner Berufung momentan nicht nachgehen kann: an Kreativität fehlt es dem 46-Jährigen nicht. „Das Video hat mein 15-jähriger Sohn Giuliano ruckzuck zusammen geschnitten, ein Freund hat die Programmings und Melodie am Keyboard selbst eingespielt“, erzählt Messina, der die witzigen Lyrics beisteuerte. Darin nimmt er sich selbst auf die Schippe: „Ich nix gut Deutsch, aber egal“, singt der Mann, der auf Sizilien geboren wurde – mit einem selbstironischen Schmunzeln im Video.

Andrea Messina (Mite) mit einem Kollegen und seinem Kompagnon René Hartig. Foto: Capelli Connection / Capelli

Zudem hat Andrea Messina – noch kurz vor Beginn der Corona-Krise – seine neue Styling-Linie „Smart Banditzz“ komplettiert. Darin geht es modetechnisch zurück in die wilden 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. „Bezeichnenderweise, zurück in die Zeit vor der großen Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929“, erklärt Andrea Messina. „Damals waren noch Moustaches, also so gestutze Schnauzbärte, in – und ein gelackter Nasslookstyle bei den Herren.“ Dazu kombinieren seine Models Hemden aus feinem, schicken Material. Kurze Pony und ein bisschen Grunge aus den 90er-Jahren hängt über die Ungeordnetheit der Frisuren auch noch in der neuen Haarmodelinie des Rheinhauser Friseurmeisters mit drin. „Der Sänger Kurt Cobain von Nirvana hatte die Haare ja ähnlich zauselig in den 90ern“, sagt Andrea Messina.

Gewinner des German Hair Dressing Awards 2019

Letztes Jahr gewann der Friseur bei den German Hair Dressing Awards von Schwarzkopf für seinen natural-look-Schnitt den 1. Preis.

Das neue Haarmodestyling „Smart Banditzz“ wird in Kürze in Fachzeitschriften zu finden sein, ob Messina allerdings seine Frisurlinie einem internationalen Publikum in St. Antonio in Texas bei den One Shot Hair Awards vorstellen kann, weiß er noch nicht. „Das wäre natürlich ein Traum, aber bei der weltweiten Corona-Krise eher unwahrscheinlich.“ Dennoch legt sich Andrea Messina schon Schutzmaske-, Handschuhe und Schere zurecht – denn ab dem 4. Mai geht er wieder mit seinem Compagnon René Hartig und dem Team von „Capelli Connection“ dem Frisör-Handwerk in der Bliersheimer Villensiedlung nach - „und macht dann Para“ - vielleicht „das ganz große Geld“.

Das Video ist bei YouTube unter dem Stichwort: „King Akragas, Ich mach jezz Para“ zu sehen.