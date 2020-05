Duisburg: Corona-Schutz sorgt für Müll vor Supermärkten

Duisburg-Rumeln/Kaldenhausen. Appell in Corona-Zeiten: FDP im Stadtbezirk Rumeln-Kaldenhausen bittet um mehr Achtsamkeit. Ordnungsamt soll stärker kontrollieren.

Seit knapp zwei Wochen müssen alle Menschen in Deutschland beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen Schutzmasken tragen. Viele halten Mund und Nase aber auch sonst in der Öffentlichkeit bedeckt, auch Einweghandschuhe zählen zur Anti-Corona-Ausstattung. Richtig so, findet die FDP - macht aber auch auf eine unangenehme Begleiterscheinung aufmerksam. Viele entsorgten die Einmalprodukte einfach auf der Straße. Etwa in Rumeln-Kaldenhausen, wie ein Foto von FDP-Bezirksvertreter Thomas Rangs zeigt.

„Gerade im Umkreis von Discountern werfen die Leute ihre gebrauchten Handschuhe und Schutzmasken durch die Gegend oder auf den Boden vor den Supermarkt“, ärgert sich FDP-Vorstandsmitglied Oliver Alefs. „Das ist ein absolutes Unding und respektlos. Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand der Bürger.“

Zwar habe der Ansteckungsschutz in Corona-Zeiten höchste Priorität. Daher hätten die Liberalen auch viele aktuelle Regelungen auf Bundes-, Länder und Stadtebene positiv begleitet. „Aber es gibt halt auch die andere Seite der Macht“, wie es Bezirksvertreter Rangs ausdrückt. Die Liberalen fordern das Ordnungsamt auf, zusätzliche Kontrollen zu starten und „empfindliche Strafen“ auszusprechen.