Duisburg-Homberg: Diskussion um Parken an der Sandstraße

An schönen Sommertagen wird an der Sandstraße in Homberg beidseitig geparkt. Anwohner fürchten Rettungsdienst-Behinderung, Stadt sieht das anders.

Parksituation. Der tödliche Badeunfall am Uettelsheimer See hat die Parksituation an der Sandstraße in den Fokus gerückt. Zugegeben, die Szene auf unserem Foto sieht eher unverdächtig aus, jedoch meldet Anwohner Reinhard Bienert, dass die Straße an sonnigen Wochenenden beidseitig zugeparkt sei, sodass zwei entgegenkommende Fahrzeuge nicht aneinander vorbei kommen und wegen der vielen Parker auch nicht ausweichen können. Sorgen mache ihm vor allem, dass in einem Notfall dann auch der Rettungsdienst Probleme bekommen könnte. Er selbst habe der Stadt daher ein einseitiges Parkverbot vorgeschlagen.

Stadt Duisburg: Beidseitiges Parken erwünscht

Die jedoch beurteilt die Lage völlig anders: Das beidseitige Parken in der Sandstraße sei „sogar ausdrücklich erwünscht“. Zum einen trüge es zur Verkehrsberuhigung in der Tempo-30-Zone bei, zum anderen stünde den Anwohnern dadurch auch ausreichend Parkraum zur Verfügung. Ein gesetzliches Parkverbot gebe es überdies erst, wenn die Mindestdurchfahrbreite von drei Metern unterschritten würde – diese sei aber an der Sandstraße gewährleistet.

Da sich Rettungsfahrzeuge schon von Weitem ankündigen, könnten andere Verkehrsteilnehmer an geeigneter Stelle halten und Platz machen. „Ein Engpass an dieser Stelle kann nur durch Missachtung der Sonderrechte von Einsatzfahrzeugen durch andere Verkehrsteilnehmer entstehen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Zudem habe auch das Ordnungsamt bei bisherigen Kontrollen keine Probleme durch das beidseitige Parken beobachten können – auch nicht an Schönwetter-Tagen.