Duisburg: Jecke in Friemersheim feiern für das Miteinander

Die Decke ist mit bunten Luftschlangen und Ballons verziert. Konfetti liegt auf den Tischen. Es duftet nach Kaffee. „Wer möchte ein Stückchen Kuchen und ein Tässchen Kaffee?“, fragt Gerda Peto in die Runde. Aber sicher doch! In der evangelischen Kirchengemeinde Friemersheim ist immer Platz für Geselligkeit. Das zeigte sich auch am Mittwoch, als die Gemeindemitglieder Karneval feierten. Rund 50 Friemersheimer kamen ins Gemeindehaus der Kreuzkirche an der Wörthstraße.

„Der Karneval gehört seit fünf Jahren zu unserem festen Programm“, erklärte Ingo Schäfer, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde. Elf Jahre lang war Schäfer Pfarrer in Friemersheim. Am 22. März wird er in den Ruhestand verabschiedet. „Die Seniorenarbeit und der Karneval bleiben als rheinischer Jung immer mein Liebstes“, lächelte Schäfer, der auch selber in die Bütt stieg.

Ein Drittel der Gemeindemitglieder ist über 70

Bei 3856 Gemeindemitgliedern, von denen ein Drittel über 70 Jahre alt sind, kommt der Seniorenarbeit große Bedeutung zu. Das Angebot ist vielfältig: Im Gemeindehaus trifft sich eine Männerrunde zum Plaudern. Einmal im Monat ist die evangelische Frauenhilfe zu Gast. Die Frauen tauschen sich übers Zeitgeschehen aus, lesen Bibeltexte und lauschen Lebensberichten aus aller Welt. Oder sie machen sich selber auf den Weg: Ob in die Länder Europas oder in den schönen Schwarzwald – langweilig wird’s nie. Zudem treffen sich die Damen wöchentlich zum Mittwochscafé.

West Immer wieder mittwochs Die Gruppe des Mittwochscafés trifft sich mittwochs ab 15 Uhr im Foyer des Gemeindehauses der Kreuzkirche, Wörthstraße 12. Kosten: 2 Euro Ehrenamtler werden etwa im Café, als Begleiter bei Ausflügen oder in der Organisation von Festen und Kinderbibeltagen. Infos: 02065/676286 oder 02065/838903 sowie online: www.evangelisch-in-friemersheim.de

„Es wird viel gelacht, geklönt und eine gute Tasse Kaffee gehört immer dazu“, sagte Gerda Peto, die sowohl die Frauenhilfe, als auch die Mittwochstreffen ehrenamtlich gestaltet. „20 Frauen sind regelmäßig da“, weiß Peto. Passend zu den Jahreszeiten wird dekoriert.

Auch das Moerser Männerballett ließ sich in Duisburg-Friemersheim blicken

Nun also die närrische fünfte Jahreszeit. Das ehrenamtlich auf die Beine gestellte Programm konnte sich sehen lassen.

Neben Büttenreden von Gemeindemitgliedern trat auch das Moerser Männerballett auf. Jürgen Köhnen sang am Akkordeon bekannte Karnevals- und Schlagerhits. Mitsingen? Na klar. Und Tenorstimmen waren auch vorhanden, denn die Männer durften zum jecken Anlass ausnahmsweise mitkommen.

„Ich gehöre zu den Stammgästen“, berichtet die 83-jährige Renate Paschmann. „Es gibt hier eine tolle Gemeinschaft. Jeder hilft jedem.“ Neben Paschmann nahm Birgit Kern mit ihrer Mutter Marlies Rappen Platz: „Ich pflege meine Mutter. Hier in der Gemeinde trifft sie Bekannte und erlebt Abwechslung. Jeder wird beim Mittwochscafé freundlich begrüßt“, sagte die 53-Jährige.

Das Miteinander erfahrbar machen, das ist auch das Ziel von Pfarrer Schäfers Nachfolgerin Anne Petsch: „Die vielfältigen Aktivitäten in der evangelischen Gemeinde Friemersheim zeigen, dass in der Gemeindearbeit die Chance der Zusammenführung aller Generationen liegt.“